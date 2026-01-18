「バーカ死ね」「謝れや、オラァ！」──私服姿の男子生徒が、教卓に立つ老齢の教員に対し、ドスの効いた声で凄む。生徒はさらに教員の周囲にある椅子や机を激しく蹴り飛ばし、教室にはその音が響き渡る。教員は驚いた様子で立ち尽くし、周囲の生徒からは笑い声さえ漏れていた--。

【写真】「謝れや、オラァ！」おじいちゃん先生を前に暴れる生徒の動画が拡散された

1月6日、X（旧Twitter）上で拡散され、物議を醸したこの動画。舞台となったのは、島根県の私立高校・松江西高等学校だった。学校は「解決済み」とする声明を発表したが、同校のOBや関係者は、NEWSポストセブンの取材に「動画は学校の問題の氷山の一角に過ぎない」と声を上げる。学校の実情を取材した。【前後編の前編】

SNS上で「先生が可哀想すぎる」「これが日本の高校か？」などと物議を醸したこの動画について、学校側は1月8日、ホームページで下記のような声明を発表した。

「当該事案は2024年のもので、事の直後に事実確認を行い、関係する者について指導等を行い、解決しています」「関係する者やその家族を特定した情報も流れ、誹謗中傷を受けるなど、プライバシーが侵害される状況に至っております」

学校側は"解決済み"を強調するが、実態はそう単純ではないようだ。松江西高校を卒業したOBであり、同校に子供を通わせていた保護者でもあるAさんは、「生徒のプライバシーはもちろん守られるべき」としつつ、今回の一連の出来事についてこう憤る。

「松江西高校は近年、どんどんおかしな方向に向かっています。2024年に新しい校長や理事長の方針が強まってから、一気に校内の治安が悪くなり、生徒数も激減したんです。私がいた時は普通の高校だったのですが……。

私の子供も2024年にスポーツ推薦制度を利用して入学したのですが、学校側の方針転換で該当の部活がなくなってしまったので、泣く泣く転校しました。今回の動画は、そんな学校崩壊の氷山の一角にすぎません」

学校側が「解決している」とした動画について、内情を知る学校関係者・Bさんが語る。

「この動画は2024年の夏に撮影されたもので、当時1年生だった生徒が授業中、現在80代のX先生に対して怒ったものでした。この頃の学校は本当に荒れていて、授業中でも私語は当たり前、席に座らず遊んでいる生徒もいましたね。

X先生は2024年度から再雇用で入ったばかりのおじいちゃん先生。X先生が怪我する恐れもありましたし、撮影した生徒が動画を投稿した当時から、学校関係者の間では物議を醸していました」

恐怖を感じたX先生は当時、学校側に対処を求めたという。Bさんは「学校から生徒への処分は『バイターンに行かせる』というものでした」と語る。

「学校は今、生徒に進学ではなく卒業後に就職するよう勧めています。その方針のもと、企業への『バイターン（有給の職業体験プログラム。バイトとインターンを掛け合わせた造語）』を生徒に積極的に勧めているんです。今回の生徒も『バイターン』に行くことを"処分"としたようです」

前出のOB・Aさんが憤る。

「進学を勧めないという方針があること自体はいいのですが、これまでの松江西高校はそうではありませんでしたし、そうした方針転換を保護者や教員にちゃんと説明すべきなのに、そういった機会はほとんどありませんでした。

2025年3月に、急な方針転換を危うんだ保護者が記者会見を開いて、学校側はようやく保護者説明会を開いたのですが、そこでも具体的な説明や対処はほとんどなかった。今回の動画の件も、『解決済み』をアピールはするのに具体的なことは何も言わないという点で同じです」

X先生も困惑しているようだ。電話をかけると、消沈した声でこう語るのだった。

「私から言えることはありません……。解決済みだということです」

後編記事では、松江西高校の経営陣が変わってから起きた生徒指導の「異例のルール変更」や生徒数の激減、さらに取材班への学校側の回答について報じる。

（後編につづく）