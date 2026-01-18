大型犬VS男の子のアンパンマン人形の取り合いは、あまりにも微笑ましくて…？まるで本当の兄弟のようなやり取りが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破しています。

【動画：『アンパンマン人形』で遊ぶ大型犬と1歳の男の子→取り合いになって…まるで『本当の兄弟』のような光景】

大型犬が人形で遊んでいたら…

TikTokアカウント「cnm1414」に投稿されたのは、1歳7ヶ月のスタンダードプードル「きんとん」君と1歳2ヶ月の男の子がアンパンマンの人形を取り合う光景です。この日、きんとん君が人形で遊んでいたら、男の子が「ぼくのアンパンマン返して！」と手を伸ばしてきたそう。

その瞬間に、きんとん君が「やだよ！」と人形をくわえて逃げたため、男の子はしょんぼり…。普段のきんとん君は優しいお兄ちゃんで、男の子と何かの取り合いになった場合に譲ってくれることもあるそうですが、今回は譲りたくない気分のようです。

大型犬VS男の子の人形の取り合い

きんとん君は「取れるもんなら取ってみろ～！」というように、人形をくわえたまま男の子の周りをウロチョロしたそう。そして少ししたら元の場所に戻ってきて、男の子に見せびらかすように人形を噛んで遊び始めたとか。大人げない行動が、可愛くて憎めません！

男の子は再び人形を奪い取ろうとするかと思いきや、近くにあった別のおもちゃに手を伸ばしたため、きんとん君は「諦めたの？」と拍子抜け…。どうやらきんとん君は男の子との人形の取り合いを、遊びの一環として楽しんでいるようです。

兄弟のような姿が微笑ましい

2人の戦いを見守っていたママさんが声援を送ると、男の子はママさんの方をチラッと見てから、もう一度人形に手を伸ばしたそう。きんとん君はすかさず人形をくわえて守ろうとしたのですが、うっかり床に落としてしまいます。すると男の子は「今がチャンス！」と人形に手を伸ばし、今度こそ取り返すことに成功。

ところが喜んだのも束の間、きんとん君は男の子の手からあっさり人形を奪い取ってしまったとか！お兄ちゃんのきんとん君には、まだまだ敵わない男の子なのでした…。

男の子はとても悔しそうですが、2人が人形を取り合う姿は、まるで本当の兄弟のようで微笑ましいです。これからも2人が仲良く一緒に成長していけますように。

この投稿には「2人とも可愛い」「勝ち誇る感じが面白いです」といったコメントが寄せられています。

きんとん君と男の子の仲良しで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「cnm1414」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「cnm1414」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。