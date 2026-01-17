25Ç¯ÅÙ¸Ä¿Í¹ñºÄ6Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à¡¡5Ãû±ßÄ¶È¯¹Ô¤Ø¡¢ÍøÎ¨¾å¾º¤Ç¿Íµ¤
¡¡¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Î2025Ç¯ÅÙ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤¬º£Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Ë4Ãû5253²¯±ß¤ËÃ£¤·¡¢5Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿19Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë5Ãû±ß¤ò¾å²ó¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£»Ô¾ì¶âÍø¤ÎÆ°¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹ñºÄ¤ÎÍøÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£Ëþ´ü¤Þ¤ÇÍøÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¸ÇÄê3Ç¯¡×¡Ö¸ÇÄê5Ç¯¡×¤È¡¢¼ÂÀª¶âÍø¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ¾Ç¯¤´¤È¤ËÅ¬ÍÑÍøÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤Î3¼ïÎà¤¢¤ë¡£È¾Ç¯¤´¤È¤ËÍø»Ò¤¬¼õ¤±¼è¤ì¡¢Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¸µËÜ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÍø¾å¤²¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÍøÎ¨¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿16Ç¯°Ê¹ß¤ÎÈ¯¹ÔÊ¬¤ÏºÇÄã¶âÍø¤ÎÇ¯0.05¡ó¤¬Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ï1¡óÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£26Ç¯1·îÊç½¸¡Ê2·îÈ¯¹Ô¡ËÊ¬¤ÏÀÇ°ú¤Á°¤Ç¸ÇÄê3Ç¯¤¬1.3¡ó¡¢¸ÇÄê5Ç¯¤¬1.59¡ó¡¢ÊÑÆ°10Ç¯¤¬1.39¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍøÎ¨¤ÏÂç¼ê¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï26Ç¯ÅÙ¤ËÁí³Û180Ãû6920²¯±ß¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô¤ò·×²è¤¹¤ë¡£