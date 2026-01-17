Snow Man佐久間大介、“から揚げパーソナル診断”実施 “白い唐揚げ”も登場
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう17日に放送される。
【写真】サクヒムに唐揚げを教える声優＆芸人
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は“から揚げ”を深掘りする。
から揚げの魅力をサクヒムに教えるキャラクター“おしつじさん”は、全国3700店舗のから揚げを食べ、“カラアゲニスト”というから揚げ愛好家の称号も持つ声優の有野いく、日本一のから揚げを決める『からあげグランプリ』の審査員を務め、幼い頃からから揚げが大好きだというお笑い芸人の馬場園梓を迎える。
馬場園は「ひと口にから揚げといっても材料や部位、調理方法はめちゃくちゃバリエーションがあるんですよ」と語り、多様な楽しみ方があると解説。そこでおしつじさんは、佐久間と日村の好みのから揚げを見つけるべく“から揚げパーソナル診断”を実施する。衣の色、肉の部位、揚げ具合など、あらゆる要素から佐久間と日村の好みを探っていく。
さまざまな店舗のから揚げを実食しつつ、「濃い派？ 薄い派？衣の色で見極める下味の濃さ」「部位、衣の揚げ具合も理想のから揚げを見つけるカギ」「おしつじさんも激推し！ から揚げマニアが絶賛する名店」という3つの推しポイントを解説していく。
東京に4店舗あり75年以上愛される名店「やきとり宮川」の“白い唐揚げ”に、佐久間「キスの天ぷらくらい白い！」とコメント。日村も「なんてうまいんだ」と絶賛する、しょうゆを一切使わないから揚げの味わいとは。
から揚げはモモ肉派だという日村もうなる、元寿司職人の店主が作る東京・池袋「一番唐揚げ」のムネ肉から揚げがスタジオに登場。ムネ肉とは思えないジューシーさに日村も「これすごい！」と驚く。
岩手県で創業50年の「すえひろ精肉店」のから揚げは、濃厚なコクが味わえるそうで、「バター入れてるのってくらいバターを感じる」と佐久間と日村が感動する。
