「エアコンNG」「灯油が減ったら嫌味」夫から経済的DVを受けていた当時の冬の暮らしとは？【作者インタビューも】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに節約についても話を聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように家にやってきて粗探し。挙句の果てには、「趣味が悪いから」と家にあるカーテンを切り刻んだり、食器をすべて割ったりするなど、陰湿な嫁イビリをするように。そんな義母に、かづは「絶対に負けない！」と立ち向かっていくが…。
――本作では節約していたという記述もありますが、冬の寒い時期はどのような節約で乗り切っていましたか？
【かづ】本作で描かれている当時は、節約を心掛けていると言うよりも夫に今で言う「経済的DV」を受けていたので、とにかくお金を使わないし使えない状況でした。エアコンがあっても電気代がかかるので使っちゃいけないし、ファンヒーターも使うと灯油が減るので夫に嫌味を言われます。夫が仕事から帰宅すると暖房を(夫が)つけるので、それまでは厚着をしたり毛布にくるまって過ごすんです。それでも寒い時は子どものためにファンヒーターを付けるんですが、夫の帰宅時に部屋がポカポカしていると暗に「1日中暖房付けてたのか？」という顔を夫がするし、灯油の減り具合をチェックするなどそれはそれは人でなしでした(笑)。さすがは義母の息子だと思いましたね。ですから私の場合は節約と言うよりも、ただ単に「我慢する」だけでした。
――たしかに、それは「人でなし」すぎますね…。ちなみに、赤星さんおすすめの節約術はありますか？
【赤星たみこ】私の節約術は、冬は省エネと暖房費を浮かせるためのあれこれです。1993年に家を建てたとき、北海道出身で二重窓が当たり前だった夫が、二重窓を手作りしてくれました。作り方をいろいろな本やコラム、テレビ等でも発信したので、今や夫考案の手作り二重窓と全く同じものが「簡単二重窓キット」としてホームセンターで売られています。説明文も私が本に書いたものと全く同じで…。特許取っておけばよかった…と、大いに後悔しています。あとは、床にウレタンのマット(ジョイントマット)を敷き詰めると灯油を買う頻度がものすごく下がりました。
スーパーで買い物するときは、できるだけ夕方の遅い時間に行き、半額や10パーセント、20パーセント引きを狙っています。ほかには、同じ商品でもメーカーによって内容量と値段が違うので、その場で計算して味に好みがなければ安いほうを買います。麺類など180グラムで300円と400グラムで650円だと100グラムあたりの値段がパッとわからないのですが、「これも暗算で頭の訓練になる！」と思って、いちいち計算して安いほうを買います。脳トレにもなるので頭の健康にもよく、一番の節約かもしれません。また、外出時はペットボトルの飲み物を買わず、水筒を持ち歩くようにしています。
――2026年の抱負を教えてください！
【かづ】『義母クエストリターンズ』続編が出るといいな。テレビドラマ化や赤星先生とサイン会…など、夢は膨らみます！個人的には健康で過ごしたいです。還暦過ぎなのに、とにかく生傷の絶えない骨折やらなんやらが多いので(笑)。
【赤星たみこ】今までちょっと病気をしたり健康上の問題がいろいろあったのですが、2026年はもっと健康に留意して、ウォーキングも頑張って、元気にいろんなことをやってみたいと思っています。まずは健康！そして仕事も増やしたいです！
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
