Ç¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡Ø¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡Ù4Áª¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤°Î¶È¤Î¿ô¡¹¤ò¤´¾Ò²ð
1.¡Ö¿¬Èø¤ÎÄ¹¤µ¡×¤¬À¤³¦ºÇÄ¹¤ÎÇ
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ç¤Î¿¬Èø¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡Ö30cmÁ°¸å¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ê¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿Ç¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥°¥º¥êー¡×¤È¤¤¤¦Ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖÀ¤³¦°ìÄ¹¤¤¿¬Èø¤ò»ý¤ÄÇ¡×¤È¤¤¤¦¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö44.66cm¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦Ç¤ä¡Ö40.83cm¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¦Ç¤¬Ì¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥°¥¹¥êー¤Î¿¬Èø¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ö46.99cm¡×¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÄ¹¤µ¡£
2025Ç¯¡¢¸«»ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎòÂå¤ÎµÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÇ¤â¡¢¥Ñ¥°¥¹¥êー¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆ±¤¸¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¡£
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦Ç¤¬¥á¥¤¥ó¥¯ー¥ó¤Ê¤é¡¢1ÅÙ¿¬Èø¤ÎÄ¹¤µ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2.¡ÖÇ¯Îð¡×¤¬À¤³¦ºÇ¹âÎð¤ÎÇ
¸½Â¸¤¹¤ëÇ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹âÎð¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥í¥Ã¥·ー¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥ÓÇ¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë¥®¥Í¥¹¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö26ºÐ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡Ö120ºÐÁ°¸å¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ëÇ¯Îð¤Ç¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿Ä¹¼÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯12·î¸½ºß¤âÂ¸Ì¿Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£
ÎòÂå¤Î¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ç¤Ï38ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¡Ö¥¯¥êー¥à¥Ñ¥Õ¡×¤È¤¤¤¦Ç¤â¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥Ã¥·ー¤â¤³¤Î¤Þ¤ÞÄ¹¼÷¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥í¥Ã¥·ー¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬3²óÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»àÊÌ¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Æ¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÆ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¡ÖÉýÄ·¤Ó¤Îµ÷Î¥¡×¤¬À¤³¦ºÇÄ¹¤ÎÇ
Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ¹¤ÎÌó5ÇÜ¤â¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²óÀ¤³¦µÏ¿¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¹â¤¯Ä·¤Ù¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âæ¤«¤éÂæ¤ØÄ·¤Ó°Ü¤ë¡ÖÉýÄ·¤Ó¡×¤ÎµÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö2.58£í¡×¡£
¤³¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊë¤é¤¹ÊÝ¸îÇ½Ð¿È¤Î¡Ö¥ª¥¹¥«ー¡×¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¥«ー¤Ï¤â¤È¤â¤È·Ý¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤ªºÂ¤ê¤äÎØ¤¯¤°¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ý¤ò¤³¤Ê¤¹¸¤¤Ç¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢2025Ç¯¡¢¥ª¥¹¥«ー¤Ï¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¸«»öÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4.¡ÖÆìÄ·¤Ó²ó¿ô¡×¤¬À¤³¦°ì¤ÎÇ
Ç¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢Àè¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿·Ý°Ê³°¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¡¢ÆìÄ·¤Ó¤¬Ä·¤Ù¤ë¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦Ãã¥È¥é¤ÎÇ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¡¢¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤Ï1Ê¬´Ö¤ËÆìÄ·¤Ó¤ò¡Ö9²ó¡×Ä·¤Ö¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï¢Â³¤·¤ÆÄ·¤ÓÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´Ë«Èþ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÇ¤¬ÆìÄ·¤Ó¤òÄ·¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤Ï¡Ö12ºÐ¡×¡£
¥·¥Ë¥¢¤ÎÇ¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤â¡¢¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ë¤è¤ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ç¤¿¤Á¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·±Îý¤ä´Ä¶¤À¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤äÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°¦Ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹Ž¥Ž¥Ž¥¡ª