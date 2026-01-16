¡Ú¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡ÛÆüËÜ¤Ë3Å¹ÊÞ¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¼Â»ÜÅ¹¤Ç¡¢Ì´¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¿©¤ÙÊüÂê&°û¤ßÊüÂê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¡ª¡§¥Ñ¥ê¥Ã¥³¡Øº£½µ¤Î¥Ï¥Þ¤ê¤á¤·¡ÙÂè221²ó
¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¿©»ö¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤¿¤ê¤È¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤´¤¯¤Þ¤ì¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢°û¤ß¿©¤¤¤¬¹¥¤¤ÊËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤Ê¤¯Ìµ¾å¤Î´î¤Ó¤À¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¡©¡×¤È¡¢¿´Ì©¤«¤ËÇ¾Æâ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê"¥Ï¥Þ¤ê¥á¥·"¤òµá¤á¡¢º£Æü¤â¥á¥·¤ò¿©¤¤¡¢¼ò¤ò°û¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Ç¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡©
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤¿¤Þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥Ð¥°¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!?¡×¤È¤¹¤é»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤À¡£
¤½¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤òÄÌÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë3¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ì½ê¤Ï¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¡£Åìµþ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â23¶èÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä®ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×Æâ¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤¬¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤é¤·¤¤¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È°ÊÁ°¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Çº£Ç¯¤ÎÇ¯»Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ëºÊ¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¤¢¤ëÎýÇÏ¶è¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¶á¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Îµ¢¾ÊÃæ¤Î¶õ¤»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢³«Å¹¤Ï¸áÁ°11»þ¤À¤±¤É¡¢Âç¿Íµ¤Å¹¤æ¤¨¤Þ¤º¤ÏÀ°Íý·ô¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇÛÉÛ³«»Ï¤¬¸áÁ°9»þ45Ê¬¡£9»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤â¤¦Å¹Á°¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏËÍ¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£9»þ¤´¤í¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤¹¤Ç¤Ë50¿Í¤Û¤É¤Î¿Í¤ÎÎó¤¬¡£
½ÐÃÙ¤ì¤¿¤«
½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¾¡¼ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º45Ê¬´ÖÂÔ¤Ã¤ÆÀ°Íý·ô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£ÍÑ»æ¤Ë¤Ï¡Ö30¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï30ÁÈÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Ï80Ê¬À©¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ËÅ¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï25ÁÈ¤é¤·¤¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê²æ¡¹¤Ï2½äÌÜ¡£¤½¤ÎÌÜ°Â»þ´Ö¤¬12»þ40Ê¬¡£¾ÜºÙ¤Ê¾õ¶·¤ÏÍÑ»æ¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÙÆü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ê¿Æü¤Ê¤é¤Ð¤â¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþÅ¹¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¡¡¢º£Æü¤ÏÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢12»þ²á¤®¤Ê¤é¤Á¤ç¤¦¤ÉÊ¢¥Ú¥³¤Ë¤Ê¤ëº¢¹ç¤¤¤Ç¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤ËÎ×¤à¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¾ò·ï¤À¤í¤¦¡£²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¤¢¤È¤Ï»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤¢¤ì¤Ð¥Ù¥ó¥Á¤âËÉÙ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤·¤Ð¤·¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¸å¤Ë²ÈÂ²¤È¹çÎ®¡£¤¤¤è¤¤¤è¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½çÈÖ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Å¹ÆâÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¿©¤ÙÊüÂê!!
¤³¤ì¤é¤¬Á´Éô......
¿©¤ÙÊüÂê¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬ÀÇ¹þ3,080±ß¡¢¾®³ØÀ¸1,280±ß¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ540±ß¡¢3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤¬¤Ä¤¯¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°û¤ßÊüÂê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢1,500±ß¡£Áª¤Ù¤ë¤Î¤ÏÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤«¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ß¤À¤¬¡¢80Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð3¡¢4ÇÕ¤Ï°û¤à¤À¤í¤¦¤«¤é¤È¡¢ËÍ¤À¤±¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë³«»Ï¡ª
¤µ¤Ã¤½¤¯À¸¥Ó¡¼¥ë¤òÍê¤ß¡¢°û¤ßÊüÂê¤Ê¤Î¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤ËÀª¤¤¤è¤¯°û¤à¡£¤³¤ì¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¹ç¿Þ¤À¡ª
Å¹Æâ¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤¬Ãæ¿´¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹É÷¤Ç¡¢°ì³Ñ¤Ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¢¤Þ¤êº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£°µ´¬¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤Ç¡¢Á°ÌÌ¤¬¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎµðÂç¤ÊÊÝ²¹¥±¡¼¥¹¤Õ¤¿¤Ä¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿ô½½¸Ä¤¬ÊÂ¤ÓÁÔ´Ñ¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¥È¥ó¥°¤Ç¤È¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¹¥¤¤ÊÉô°Ì¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î5¼ïÎà¤ÎÉô°Ì¤ÈÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¥¡¼¥ë¡Ê¤à¤Í¡Ë¡§Æù¼Á¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤
¡¦¥¦¥£¥ó¥°¡Ê¼ê±©¡Ë¡§¥¼¥é¥Á¥ó¼Á¤ä»éËÃ¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤¬ËÉÙ¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤
¡¦¥ê¥Ö¡Ê¤¢¤Ð¤é¡Ë¡§¹ü¤Î¼þ¤ê¤ÎÆù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤»ÝÌ£
¡¦¥µ¥¤¡Ê¹ø¡Ë¡§¥×¥ê¥×¥ê¤È¤·¤¿Æù¼Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿©´¶
¡¦¥É¥é¥à¡ÊµÓ¡Ë¡§Å´Ê¬¤¬Â¿¤¯Ì£¤Ë¥³¥¯¤¬¤¢¤ë
ËÍ¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢»é¤¬Â¿¤¯¤³¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥µ¥¤¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¹ü¤Î¼þ¤ê¤ÎÆù¤äÈé¤ò¤³¤½¤®¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¥ê¥Ö¡£¤½¤ì¤é¤òº£¤«¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
Âè1ÃÆ
¤µ¤Ã¤½¤¯Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤ò3¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¤Ð¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¤â¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ò¤È¤ê¤¸¤á¤¹¤ë¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤·¡¢»þ´Ö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¡£¥µ¥¤2¸Ä¤È¥¦¥¤¥ó¥°1¸Ä¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£
¤¤¤¶¡ª ¤È¡¢¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç¹ü¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¥¥ó¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»é¤È¤×¤ê¤×¤ê¤ÎÆù¤Î»ÝÌ£¡¢¤½¤ì¤«¤éËâË¡¤Î¤è¤¦¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÈé¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤¹¤«¤µ¤º¥Ó¡¼¥ë¤ò¤°¤Ó¤°¤Ó¡£¤¢¡Á¡ª ¹¬¤»¤À¡ª ¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¿ÍÎà¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¹¬Ê¡¤À¡£±óÎ¸¤Ê¤¯¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¡£
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È
¤È¤³¤í¤Ç¾®³Ø¹»2Ç¯¤ÎÌ¼¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤Û¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¹¥Êª¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥Ý¥Æ¥È¤ä¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤¦¡¢¼Â¤Ï¿©¤ÙÊüÂê¤Ê¤Î¤Ï¥Á¥¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥µ¥é¥À¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢Ì¾Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¥Ý¥Æ¥È¤Î¾ø¤·¾Æ¤¡¢¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó¡¢ÄêÈÖ¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤ä¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥«¥ì¡¼¹¥¤¤ÎËÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÀ½¥¹¡¼¥×¥«¥ê¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ö¥¬¥ê¥Ð¥¿¥Á¥¥ó¤Î¥Ô¥é¥ÕÉ÷¡×¤È¥³¡¼¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë"¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤Î¤¿¤á¤Î"¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ö¤È¥É¥é¥à¤â1ËÜ¤º¤ÄÀ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡£
À¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥«¥ì¡¼
¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¹á¤ê¡¢¤Û¤É¤è¤¤¿É¤µ¤Î¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿¥«¥ì¡¼¡£¤Õ¤À¤ó¤ÏÇ»¸ü¤â¤Ã¤¿¤ê·Ï¥«¥ì¡¼¤ò¹¥¤àËÍ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê·Ú¤µ¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¥Á¥¥ó¤È¤è¤¯¹ç¤¦¤Î¤À¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼&¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Á¥¥ó¤À¤±¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Æù¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¥«¥ì¡¼¤Î¶ñ¤Ë¤·¤Æ¤´¤Ï¤ó¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤É¤Ï¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¤·¡¢¤¬¤Ä¤¬¤Ä¤È¿©¤é¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
°û¤ß¤«¤±¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó
¤¦¤Þ¤¤¡ª ¤³¤ì¤Þ¤¿¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡ª ¤±¤ì¤É¤â......Å·¹ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥ì¡¼¤ÎÃæÈ×¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤À¤±¤É¡¢ËþÊ¢´¶¤¬¤¬¤Ä¤ó¤È²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤âËÍ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼«Âð¤Ç¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¡¢¥Á¥¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¿©Íß¤ÎÃË¤Ê¤Î¤À¡£¥Á¥¥ó¤ò5¸Ä¿©¤Ù¤¿»þÅÀ¤Ç²÷µó¤¹¤®¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢¿©¤Ù¤Ï¤¸¤á¤Ï10¸Ä¤¯¤é¤¤Í¾Íµ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè3ÃÆ
¤½¤ì¤Ç¤â¤´¤Ï¤ó¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¡£¿©Íß¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¢¥Ê¥²¥Ã¥È¤ò¾¯¤·¤º¤Ä»®¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤ä¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¸«ÊÖ¤¹¤È¾Ð¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤ËÌ£¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Ì£³Ð¤Î´ò¤·¤µ¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÂÎ¤¬¤â¤¦¥«¥í¥ê¡¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£»þ´Ö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ë²æ¤Ê¤¬¤é¾ð¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢ËþÊ¢¤¹¤®¤ë......¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â"¸µ¤ò¤È¤ë"¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¤Ì¼¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È¾µã¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤¿¤¤¤é¤²¡¢ºÇ¸å¤Ë¸ýÄ¾¤·¤Ë¤È¿©¤Ù¤¿À¸¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó5¸Ä¤È¡¢¥«¥ì¡¼¤È¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¾¯¡¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë2ÇÕ¤º¤Ä¤Ç¡¢ËÍ¤Îº£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ï½ªÎ»¡£¸½ºß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó1¥Ô¡¼¥¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ï310±ß¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢5¸Ä¤Ê¤é1,550±ß¡£º£²ó¤³¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤ËËÍ¤¬»È¤Ã¤¿¶â³Û¤¬4,580±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤ªÆÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¡£
¤±¤ì¤É¤âËÍ¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ÖËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¾õ¶·¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥«¥ì¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤Î¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç¡¢¤·¤«¤âÂç¿©¤¤¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¿©¤ÙÊüÂê¸åÈ¾¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤éº£¡¢ËÍ¤ÏÌÔÎõ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Î¥Á¥¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥Ð¥°Åª¤ÊËâË¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥Ñ¥ê¥Ã¥³