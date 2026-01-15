¡ÖSo-net¡×¥µー¥Ó¥¹³«»Ï30¼þÇ¯¡¡¡Ö´¶Æ°¥â¥â¡×¥°¥Ã¥º¤ÎÃêÁª³«ºÅ
¡¡¥½¥Ëー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¡ÖSo-net¡Ê¥½¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬ËÜÆü15Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö´¶Æ°¥â¥â¡×¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈóÇäÉÊ¤Î¡Ö´¶Æ°¥â¥â¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»BOX¡×¤¬30Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£´ü´Ö¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@sonet_fukuonsei¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢30¼þÇ¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊ£¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿30¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡So-net¤Ï1996Ç¯1·î15Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£1997Ç¯¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¯¥Þ¤¬¥áー¥ë¤ò±¿¤Ö°¦´áÅÅ»Ò¥áー¥ë¥½¥Õ¥È¡ÖPostPet¡Ê¥Ý¥¹¥È¥Ú¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¥â¥â¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö´¶Æ°¥â¥â¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£Æ±Ç¯¤ËYOASOBI¤äÇµÌÚºä46¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£