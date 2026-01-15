俳優の當真あみがInstagramを更新し、お正月に訪れた沖縄・宮古島での写真を公開した。

當真は「お正月の写真」と切り出し、「ゆみあちゃんと一緒に沖縄へ。宮古島に行ってきました」と報告。“ゆみあちゃん”は、ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）で共演した藤粼ゆみあ。

投稿された1枚目には、海辺で小さなカニを手のひらに乗せ、笑顔を見せるアップのカットが収められている。ほかにも、飛行機の窓から撮影した夕景や、シーサー作りに取り組む横顔、完成したシーサーの写真、牧場で馬と出会った一幕などが並ぶ。

さらに室内で撮影されたラフなショットや、ハンバーガーを手にした藤粼のカットも投稿されており、旅先でのリラックスした空気感が伝わってくる。

當真は「なんの予定も立てず宮古島に行ったのですが、シーサー作りをしたり、馬と出会えたり、美味しいものも食べられて大満足でした」と振り返っている。（文＝リアルサウンド編集部）