¸µ¶µ°÷¤ÎFP¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¡Ë¤Ç¤¢¤ë½©»³¤Ò¤í»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ª¤«¤Þ¤âch¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú½é¿´¼ÔÉ¬¸«¡ÛÇ¯¶â¤ò¤³¤ì¤«¤é³Ø¤Õ゙¿Í¤«゙ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Û゚¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¯Ç¯¶â¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢5¤Ä¤ÎÍ×ÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
½©»³»á¤Ï¤Þ¤º¡¢Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¡Ê¸øÌ³°÷´Þ¤à¡Ë¤¬·î³ÛÌó15Ëü±ß¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤¬Ìó5Ëü8000±ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤òÄó¼¨¡£
¤³¤Î¶â³Û¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀµ³Î¤Ê¼õµë³Û¤òÃÎ¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Æ°²è¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢½©»³»á¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¯¡×¡ÖÅê»ñ¤ÇÈ÷¤¨¤ë¡×¡Ö°Â¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¡×¤¬ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤ëÂÐºö¤À¤È¤·¡¢70ºÐ¤¬°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ë¡£
Ç¯¶â¤Î¼õµë³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¤À¤¬¡¢60ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö·«¤ê¾å¤²¼õµë¡×¤äºÇÂç75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·«¤ê²¼¤²¼õµë¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
·«¤ê¾å¤²¤Ï¼õµë³Û¤¬ºÇÂç24%¸º³Û¤µ¤ì¡¢·«¤ê²¼¤²¤ÏºÇÂç84%Áý³Û¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢°ìÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·«¤ê²¼¤²¤Æ¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ãí°ÕÅÀ¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡Ö70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤½¤ÎÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£Ç¯¶â¤ÈµëÎÁ¤Î¹ç·×³Û¤¬°ìÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Î¾å¸Â¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¯¿Í¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡×¤¬³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
½©»³»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤ÎÎ®¤ì¤òÍý²ò¤·¡¢Áá¤¯¤«¤é¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë¾õÂÖ¡×¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¸°¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
