キルフェボンにイチゴの季節が到来！全国から集結した極上のイチゴタルト、注目4品を実食レビュー

タルト専門店「キル フェ ボン」では、2026年1月13日から19日まで、毎年人気のフェア「2026 VERY STRAWBERRY」が開催されています。

今年は、全国各地から集めた6品種のフレッシュなイチゴが主役に。全11種類以上のタルトが店頭に並んでいます。

先日行われたメディア向け試食会で、その味を体験してきた記者。光り輝くいちごタルトの数々から、新商品を含む注目の4品を紹介します。

イチゴの美味しさに酔いしれる...

●特選 白イチゴ "初恋の香り"のタルト

まるで初恋をした頬のようにほんのり赤く色づいた"白イチゴ"がぎっしり......！ メルヘンな世界観が漂う、2019年初登場のタルトが今年も登場です。

ピンク色の表面と乳白色の断面の白イチゴは"初恋"の名の通り、キュンとする甘酸っぱさが口いっぱいに広がります。

ベースとなるのは、柔らかな甘みのバニラ風味のババロアと、バターをたっぷり使ったパイ生地。風味と食感が驚くほど繊細で、白イチゴの美味しさをグンと押し上げている......！ ババロアがイチゴの華やかな香りと果汁を優しく包み込み、品のあるサクッと食感で締めくくります。

価格は1ピース1998円、1ホール（21cm）1万5984円。

●特選 静岡県産 "紅ほっぺ"のタルト

甘みと酸味のバランスに優れた、大粒の"紅ほっぺ"を贅沢に使ったタルト。20年以上この季節に登場する、キル フェ ボンの冬の代表作。

下から、タルト生地、カスタードクリーム、スポンジ、生クリーム、ジュレ、そしてイチゴ。スイーツ界の素材をギュッと詰め込んだタルトは、まさに幸せの断面です......。

弾けるようにフレッシュなイチゴとそれぞれの要素が奏でる甘いハーモニーに心を掴まれていると、クライマックスにはココナッツのトッピングが。食べ進めるほどワクワクする、王道を極めたイチゴタルトに出会えました。

価格は1ピース1998円、1ホール（25cm) 1万9980円。

銀座・青山・東京ソラマチ店・東京ドームシティ店・横浜・静岡・浜松・仙台の8店舗限定の販売です。

●静岡県産"きらぴ香"のタルト

星型のようなキュートな生地に、甘みと香りが華やかな"きらぴ香"を隙間なく敷きつめた、2018年の初登場以降、毎年人気のタルト。

ツヤッと濃い赤色のイチゴを口にすれば、上品でフルーティーな香りに包まれ、思わずうっとり。一線を画す華やかな香りに、一口目から魅了されてしまいます。

サワークリーム入りのカスタードとホロッと繊細なタルト生地がサッパリとしたまとまりを、上品に伸ばしたみずみずしい自家製ジャムが高級感を演出していました。

価格は1ピース1890円、1ホール（27cm) 1万5120円。

●イチゴミルクのタルト

そして、今年初登場となるのが、見た目も味わいもキュートな"イチゴミルク"のタルト。食感のバランスからカットしたときの美しい断面まで、細部までこだわった逸品です。

優しい甘さのタルト生地に、マドレーヌ、クレープ生地、ナッツ、いちごミルクムースといった個性豊かな層の上に、その時期にあったベストなイチゴをトッピング。

サクッ、フワッ、トロッ、ジュワッ......。たくさんの食感が重なり合っているのに、そのひと口は驚くほど繊細。食感・味・香り、全てをゆっくりと噛み締めて堪能したくなる、なんとも贅沢なイチゴミルクです。

価格は1ピース1090円、1ホール（21cm）1万908円。

フェアの対象タルト（「特選 静岡県産 "紅ほっぺ"のタルト」を除く）は、キル フェ ボン全12店舗で販売中。

この季節にしか味わえない優雅なティータイムを楽しんでみて。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな