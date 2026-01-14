¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿¡×¤Ç¡Ö¡ÚÂæÉ÷1¹æ¡¦2¹æ¸õÊä¡Û2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÂæÉ÷¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯À¸¤Ø¡¡Â³¤±¤ÆÂæÉ÷2¹æ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2026Ç¯¤ÇºÇ½é¤È¤Ê¤ëÂæÉ÷1¹æ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Â³¤±¤ÆÂæÉ÷2¹æ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£

¾¾±º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î14Æü9»þ»þÅÀ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤ËÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÈ¯Ã£¤·¤ÆÂæÉ÷1¹æ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤³¤ÎÂæÉ÷1¹æ¸õÊä¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤òËÌ¾å¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¤ÎËÌ´ó¤ê¤Îµ¨ÀáÉ÷¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆËÌ¾å¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÉ÷1¹æ¸õÊä¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¸å¡¢1·î²¼½Ü¤ËºÆ¤Ó¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì³¤¾å¤ÇÄãµ¤°µ½Û´Ä¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂæÉ÷2¹æ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤âÆüËÜ¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À­¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤­ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤¬Æî¤Î³¤¾å¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÌÂ¦¤Î¹âµ¤°µ¤ò¶¯¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤Ø¤Î¡Ö´¨ÇÈ¤ò¶¯¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÖÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£

Ä¹´üÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¿¶Æ°¡ÊMJO¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç1·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ÏÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤ÎÂÐÎ®³èÆ°¤¬ÉÔ³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ËÆþ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2·î°Ê¹ß¤ÏºÆ¤ÓÂÐÎ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤ÊÎÎ°è¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£

2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÂæÉ÷¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤Î´¨ÇÈ¤Ø¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢°ú¤­Â³¤­Æ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:18

º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂæÉ÷1¹æ¡¦2¹æ¤¬È¯À¸¤«
00:51

ÂæÉ÷1¹æ¸õÊä¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ
01:55

Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Èµ¨ÀáÉ÷¤Î±Æ¶Á
03:22

Â³¤±¤ÆÂæÉ÷2¹æ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â
03:53

·îËö¤Þ¤Ç¤Î¸«ÄÌ¤·¤Èº£¸å¤ÎÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó

´ØÏ¢µ­»ö

¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡Û1·î²¼½Ü¤Ë¡ÖÂç´¨´¨ÇÈ¡×½±Íè¤« Á´¹ñ¤ÇÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì

¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡Û1·î²¼½Ü¤Ë¡ÖÂç´¨´¨ÇÈ¡×½±Íè¤« Á´¹ñ¤ÇÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì

 ¡ÖÀ¾ÆüËÜ¤ÎÄã²¹Í½ÁÛ¤Ï¤Ê¤¼³°¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×2025Ç¯12·î¤¬Á´¹ñ¹â²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¬ËÜ¸¶°ø¤òÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ

¡ÖÀ¾ÆüËÜ¤ÎÄã²¹Í½ÁÛ¤Ï¤Ê¤¼³°¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×2025Ç¯12·î¤¬Á´¹ñ¹â²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¬ËÜ¸¶°ø¤òÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ

 ¡Öº£½µ¤Ï´¨µ¤¤¬¼å¤á¡×¤Ç¤âÌýÃÇ¶ØÊª¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤ÎÏ¢Â³ÄÌ²á¤ÈË½É÷¤Ø¤Î·Ù²ü

¡Öº£½µ¤Ï´¨µ¤¤¬¼å¤á¡×¤Ç¤âÌýÃÇ¶ØÊª¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤ÎÏ¢Â³ÄÌ²á¤ÈË½É÷¤Ø¤Î·Ù²ü
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿_icon

¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 4.94Ëü¿Í 2021 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ªµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÅ·µ¤²òÀâ¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Çµ¤¾Ý¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤ÏËÍ¤¬¼é¤ê¤Þ¤¹¡£½êÂ°:¡Ê³ô¡Ë¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×²ÃÆþ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Êµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡£
youtube.com/channel/UCIYzGcB724Ru1uNJgEZBYig YouTube