µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿¡×¤Ç¡Ö¡ÚÂæÉ÷1¹æ¡¦2¹æ¸õÊä¡Û2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÂæÉ÷¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯À¸¤Ø¡¡Â³¤±¤ÆÂæÉ÷2¹æ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2026Ç¯¤ÇºÇ½é¤È¤Ê¤ëÂæÉ÷1¹æ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Â³¤±¤ÆÂæÉ÷2¹æ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¾¾±º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î14Æü9»þ»þÅÀ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤ËÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÈ¯Ã£¤·¤ÆÂæÉ÷1¹æ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤³¤ÎÂæÉ÷1¹æ¸õÊä¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤òËÌ¾å¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¤ÎËÌ´ó¤ê¤Îµ¨ÀáÉ÷¤Ë²¡¤µ¤ì¤ÆËÌ¾å¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÉ÷1¹æ¸õÊä¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¸å¡¢1·î²¼½Ü¤ËºÆ¤Ó¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì³¤¾å¤ÇÄãµ¤°µ½Û´Ä¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂæÉ÷2¹æ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤âÆüËÜ¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤¬Æî¤Î³¤¾å¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÌÂ¦¤Î¹âµ¤°µ¤ò¶¯¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤Ø¤Î¡Ö´¨ÇÈ¤ò¶¯¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÖÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Ä¹´üÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¿¶Æ°¡ÊMJO¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç1·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ÏÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤ÎÂÐÎ®³èÆ°¤¬ÉÔ³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ËÆþ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2·î°Ê¹ß¤ÏºÆ¤ÓÂÐÎ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤ÊÎÎ°è¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÂæÉ÷¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤Î´¨ÇÈ¤Ø¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢°ú¤Â³¤Æ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
