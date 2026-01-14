Meta¤¬1000¿ÍÄ¶¤Î¥ì¥¤¥ª¥Õ¤È»±²¼VR¥¹¥¿¥¸¥ªÊÄº¿¤òÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤ë¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹ÀïÎ¬¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±µ¡Ç½¤ÈAI¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤ØÊý¿ËÅ¾´¹
Meta¤¬¡¢XR(Ê£¹ç¸½¼Â)À½ÉÊ¤Î³«È¯¤òÃ´¤¦Reality LabsÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î¤ª¤è¤½1³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë1000¿Í°Ê¾å¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òMeta¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ç¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥·¡¼¡¦¥¯¥ì¥¤¥È¥ó»á¤¬Ç§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë×Æþ·¿¤ÎVR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÊý¿Ë¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¸þ¤ØÅ¾´¹¤·¡¢Meta Horizon¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌÅª¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³¤äAI¥Ä¡¼¥ë¤Î³«È¯¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Reality Labs¤Ï2021Ç¯½éÆ¬°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ê¼ý±×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é700²¯¥É¥ë(Ìó10Ãû6000²¯±ß)¤òÄ¶¤¨¤ëÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Meta¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËVR¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÍÞÀ©¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ò¥¹¥ê¥à²½¤·¡¢¤è¤ê½¸Ãæ¤·¤¿¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ì¥¤¥ª¥Õ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¥¤¥È¥ó»á¤ÏBloomberg¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¥ì¥¤¥ª¥Õ¤òÇ§¤á¡¢Åê»ñ¤Î°ìÉô¤ò¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤«¤é¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¤Ø¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£º£²ó¤Î¿Í°÷ºï¸º¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿»ñ¶â¤òº£Ç¯¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ËºÆÅê»ñ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤¬2021Ç¯¤Ë¼ÒÌ¾¤òMeta¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¤ËÉÁ¤¤¤¿Ë×Æþ·¿VR¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÁÛÄê¤Û¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎVRÍ¥Àè¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖHorizon¡×¤Î³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤ÎºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤ÈAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥Ä¡¼¥ë¤ÎÄó¶¡¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¤Û¤ÜÆÈÀêÅª¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤Ø½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
°ìÊý¤Ç¡¢Ray-Ban Meta¤äOakley Meta¤Ê¤É¤ÎAI¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Meta¤ÏAI¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë2000Ëü¥æ¥Ë¥Ã¥È°Ê¾å¤ËÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ËÈ¼¤¤¡¢Meta¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É4¤ÎVRÈÇ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëArmature¤ä¡¢Asgard's Wrath 2¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëSanzaru¡¢Marvel's Deadpool VR¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤·¤¿Twisted Pixel¤Ê¤É¡¢VR¥²¡¼¥à¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ£¿ôÊÄº¿¡£VR¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎSupernatural¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸À½ÉÊ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äµ¡Ç½¤Î³«È¯¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Beat Games¡¢BigBox¡¢Camouflaj¡¢Glassworks¡¢OURO¤Î5¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂ¸Â³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£
Oculus Studios¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Þ¥é¡¦¥·¥ã¥Þ¥Ê»á¤Ï¡¢¿Í°÷ºï¸º¤ò´Þ¤á¤¿¥×¥é¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Ï¼«¼Ò³«È¯¤è¤ê¤â¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£