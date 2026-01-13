SixTONES¤¬Æé¤ò°Ï¤ß»Ô¾ì¤ò³Ú¤·¤à´Ú¹ñÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¤ç¤â¤Û¤¯ÎÙÆ±»Î¤À¡×¡Ö¤Û¤¯¤¸¤å¤êÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö6¿Í¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò°Ï¤à»ÑÂº¤¤¡×
¢£Âç»®ÎÁÍý¤ò°Ï¤à¤È¤³¤í¤äÉ¬»à¤Î·ÁÁê¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»Ñ¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤¬6¿Í¤Ç´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò①～③
SixTONES¤ÎTBS·Ï´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Èー¥ó¥º¡Ë¡Ù¤Î´Ú¹ñ¥í¥±¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø6SixTONES¡Ù¤Ï¡¢1·î12Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢Ç¯6²óÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢SixTONES¤Î´Ú¹ñÎ¹¤ÎÅê¹Æ1¤Ä¤á¤Ï¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÈÅÄÃæ¼ù¤¬²°³°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËºÂ¤ê¡¢¥Õー¥É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£
¡Ö¥½¥¦¥ëÂç¿Íµ¤»Ô¾ì¤Î»°Âç¥°¥ë¥á¤òÂçËþµÊ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡×¤È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢6¿Í¤ÇÂç»®ÎÁÍý¤ò°Ï¤à»Ñ¤ä¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ÈÅÄÃæ¤¬¶ú¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¥Õー¥É¤òÉ¬»à¤Î·ÁÁê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢Æé¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò6¿Í¤¬°Ï¤ß¡¢¾¾Â¼¤È¹âÃÏ¤¬¾®»®¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢¥Ð¥¹¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¹¤Ç¤Î¤¤ç¤â¤Û¤¯ÎÙÆ±»Î¤À¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Û¤¯¤¸¤å¤êÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö6¿Í¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò°Ï¤à»ÑÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£