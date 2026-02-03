この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヤマトグループ 公式チャンネルが「【キュン死】２２連発！段ボールでネコ用の顔ハメ看板作ってみた【メイキング】」と題した動画を公開しました。クロネコでおなじみの同社が、猫の可愛さをより多くの人に知ってもらうため、段ボールで22種類もの「顔ハメ看板」を制作するユニークな企画に挑戦しています。



動画は「ネコ好きが少数派」という衝撃のデータから始まります。この事態を重く見たヤマト運輸は、猫の「狭い隙間に体を滑り込ませる」という習性を利用し、顔ハメ看板で猫の愛くるしい姿を撮影する作戦を考案。プロジェクトチーム「ネコ判定チーム」が結成され、壮大な計画が動き出します。「にゃんにゃん」にちなんで22種類の看板と、22匹の猫たちが集められました。



撮影が始まると、エジプトのファラオやロボット、ライオンなど、ユニークなイラストが描かれた段ボールの穴から、猫たちが次々と顔をのぞかせます。おとなしく顔を出す子もいれば、警戒してなかなか出てこない子、さらには穴から前足を出してしまうやんちゃな子まで、反応はさまざま。個性あふれる猫たちの姿と、それに奮闘するスタッフの様子が、メイキング映像として収められています。多くの困難を乗り越え、22匹全員の顔ハメ撮影を成功させました。



この動画は、一つの目標に向かって真剣に取り組む人々の情熱と、猫たちの予測不能な行動が組み合わさった、心温まるドキュメンタリーのようです。多種多様な猫たちが見せる一瞬一瞬の可愛い表情に、癒やされること間違いありません。