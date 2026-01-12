¿¶Âµ¤Ë30Ëü±ß¤â¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÖÍÌ¾»äÂçÀ¸¡¦¼«Ëý¤Î°ì¿ÍÌ¼¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ®¿Í¼°µñÈÝ¡ª¡ÒÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1,500Ëü±ß¡Ó50ÂåÉ×ÉØ¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¥ï¥±
¡Ö¿¶Âµ¤Ë30Ëü±ß¤â¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¼¤Ç¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤ÇÊë¤é¤¹ÀÄÌÚÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡¦²¾Ì¾¡ËÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦°ì¿ÍÌ¼¤«¤é¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï1,500Ëü±ß¡£·ÐºÑÅª¤Ê»ö¾ð¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì¼¤Ï¡Ö¤½¤Î¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÎ±³Ø¤ÎÂ¤·¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿À®¿Í¼°¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿Æ¤È»Ò¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ëý¤Î°ì¿ÍÌ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¡×
Ê¡²¬¸©¤ÇÊë¤é¤¹ÀÄÌÚÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡¦²¾Ì¾¡ËÉ×ÉØ¤Ë¤Ï¡¢°ì¿ÍÌ¼¤Î»í»Ò¤µ¤ó¡Ê20ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Ï¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦Âç³ØÀ¸2Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËÌ¼¤¬µ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¡¢À®¿Í¼°¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤ÏÃæ³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ò·Ð¤ÆÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë¿ÊÏ©¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ì¼¤Ç¤·¤¿¡£
À®¿Í¼°¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿Æ¤¬½Ð¤¹¤â¤Î¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì¼¤Î¹Í¤¨¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¤«¤éÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÀµÄ¾¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡×¡Ö¿¶Âµ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£¿¶Âµ¤Ë30Ëü±ß¤â50Ëü±ß¤â¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎ±³Ø¤ÎÂ¤·¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
Ì¼¤Ï¤½¤¦Î¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿ÍýÍ³
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃåÊª¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¡¢¤»¤á¤Æ¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤â»Ä¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¼¤Ï¤½¤Î°Æ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¿¶Âµ¤òÃå¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È·ù¡£¤½¤ì¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¾¡¼ê¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡ØÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«ÉÊÉ¾²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¡×
Ì¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ï½Ð¤¹¤«¤é¤ªÁ°¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡×¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤âÌ¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¤À¤ó¤À¤óÂç¿Í¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¼¤Ë¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢À®¿Í¼°¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ËÌ¼¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥Ô¥¢¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®¿Í¼°¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ì¼¤ËÂ£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥ë¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌ¼¤ËÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀáÌÜ¤Ê¤ó¤À¤«¤éµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
À®¿Í¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢À®¿Í¼°¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö²ÈÄí¤´¤È¤Ë»ö¾ð¤Ï°ã¤¦¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤Î»í»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Î±³Ø¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶µ°éÈñ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡£Î±³ØÈñÍÑ¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÏÅ¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤¦ÏÃ¤·¡¢»í»Ò¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³½Î¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þµë¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥È¤âË»¤·¤¤»þ´ü¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®¿Í¼°¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡×
¤½¤¦Ì¼¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÍÍ¤âÂç»ö¤À¤±¤ì¤É¡¢À®¿Í¼°¤ÏÀáÌÜ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢³Ø¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Î±³Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Ì¼¼«¿È¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÊÌ¤Î·Á¤ÇÀáÌÜ¤ò²á¤´¤¹Í½Äê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Åìµþ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤³¤Ã¤Á¤Ç¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×
À®¿Í¼°ÅöÆü¤Ë¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í§¿Í¤È²ñ¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶á¶·¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦--»í»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤â°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ë¤âÆ±Áë²ñ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥«¥Í¥Ã¥È¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®¿Í¼°´ØÏ¢¡Ê¿¶Âµ¡¦ÈþÍÆ¡¦¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤«¤±¤¿ÁíÈñÍÑ¤Ï¡Ö10Ëü¡Á20Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö5Ëü¡Á10Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ö20Ëü¡Á30Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬¡¢À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ10Ëü¡Á30Ëü±ßÄøÅÙ¤Î»Ù½Ð¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¸þ¤±Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ö½÷¤ÎÅ¾¿¦type¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Æ¯¤¯½÷À337¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö20ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®¿Í¼°¤ä¤½¤Î¸å¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤Ï75.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢24.6¡ó¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÀ®¿Í¼°¤Ë¤âÆ±Áë²ñ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÌó8³ä¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð2³ä¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤·¤¤¿Í¤äÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê41.5¡ó¡Ë¤Ç¡¢¡Ö·Á¼°Åª¤Ê²ñ¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê37.7¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
À®¿Í¼°¤Î·Á¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Î¿´¶¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸·Á¤Ç½Ë¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ì¼¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤òÂº½Å¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À®¿Í¼°¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢²ÈÄí¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤--ÀÄÌÚ¤µ¤ó°ì²È¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤òÀÅ¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
