ドジャースの山本由伸投手（27）が11日、自身のインスタグラムを更新。2026年初投稿で新年の決意をつづった。

「2026!!今年でプロ10年目のシーズンに入ります」と英語と日本語で投稿し、「写真は地元・備前市の山の上から」と眼下の景色を眺める自身のショットをアップ。

山上で笑顔でポーズを決める姿や釣りを楽しむショット、大縄跳びを楽しむ動画なども公開し、「皆さまにとって最高の一年になりますように！」とファンへメッセージを送った。

メジャー2年目の昨季は12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2・49。2連覇を達成したワールドシリーズは「中0日」で登板するなど3勝を挙げてMVPに輝いた。今年3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場へ、前向きな意思を示している。

フォロワーからは「地元でリフレッシュできているようで何よりです 今年も最高のシーズンになりますように」「今年もけがなく更に充実した一年になりますように」「日本に帰って来てくださったと思うだけで泣きそうです」「岡山の日本の誇りです」などのコメントが続々と寄せられた。