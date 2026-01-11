この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「ChatGPTにヘルスケア機能実装/GmailがGemini 3統合の大型アップデート/音付き動画を作れる動画生成AIモデル「LTX-2」【週刊最新AIツール&ニュース】」と題した動画を公開。ChatGPTに個人の医療データを連携させる新機能や、Gemini 3を統合したGmailの大型アップデート、音付き動画を生成できるオープンAIモデル「LTX-2」など、この1週間で発表された最新のAIツールと関連ニュースを解説した。



まず、OpenAIが発表した「ChatGPTヘルスケア」は、ユーザー自身の医療記録やAppleヘルスケアなどの健康データを安全に接続し、それに基づいた健康に関する対話ができる専用機能である。例えば、「コレステロール値の推移はどうなっていますか？」といった質問に対し、ChatGPTが接続された情報を参照して個別化された回答を生成する。この機能で交わされた会話は、OpenAIの基盤モデルの学習には使用されないプライバシーに配慮した設計となっている。



続いて、GoogleはGmailに最新AIモデル「Gemini 3」を統合する大型アップデートを発表した。これにより、受信トレイ内のメール内容をAIが読み取り、「今やるべきこと」や重要な話題を要約して提示する「AI Inbox」機能などが追加される。また、メール作成を支援する「Help Me Write」機能も強化され、会話の文脈を理解し、ユーザーの書き方に合わせた返信文を提案できるようになった。



さらに、Lightricks社は、テキストや参照画像から音付きの高品質な動画を生成できるオープンな動画生成AIモデル「LTX-2」を公開した。このモデルは、ユーザー投票を参考にしたAIモデル評価ランキングで1位を獲得しており、モデルデータとデモがHugging Faceで公開されている。



その他、NVIDIAが次世代AIプラットフォーム「Rubin」の量産開始を発表したニュースや、中国がNVIDIA製AI半導体「H200」の商業利用を承認した件、Alphabetの時価総額が7年ぶりにAppleを上回ったことなど、注目すべき業界動向が多数紹介された。



今回紹介されたツールやニュースは、AI技術がヘルスケアから日常のコミュニケーション、クリエイティブな作業に至るまで、幅広い分野で急速に実用化されていることを示している。動画のコメント欄には各ツールへのリンクが掲載されており、誰でも最新のAI技術を試すことが可能だ。