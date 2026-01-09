4T-C55GQ3が売れてる！ 有機ELテレビ人気ランキングTOP10 2026/1/9
「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）
2位 VIERA
TV-55ZS8（パナソニック）
3位 AQUOS OLED
4T-C48GQ3（シャープ）
4位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
5位 REGZA
55X8900R（TVS REGZA）
6位 REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
7位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
8位 VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）
9位 REGZA
48X8900R（TVS REGZA）
10位 AQUOS OLED
4T-C42HQ2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
