きょう未明、山形市と村山市で住宅火災が相次ぎました。

【画像】火災現場

このうち村山市で起きた火災では、現場から一人の遺体が発見されていて、警察が調べを進めています。

（サムネイルは山形市の火災）

警察や消防によりますと、きょう午前４時３０分ごろ、山形市沼木の住宅で「建物が燃えている」などと通行人から１１９番通報がありました。

火はおよそ３時間半後の午前８時ごろに消し止められましたが、この家に住む７６歳の男性がのどの痛みを訴え救急搬送されました。命に別状はないということです。

この火災で、少なくとも住宅１棟が全焼しました。

■村山市では１人の遺体

また、村山市でも火災がありました。きょう午前３時半ごろ、村山市䑓山の住宅で

「住宅火災で建物が炎上している」と近くの人から１１９番通報がありました。

火はおよそ３時間半後に消し止められましたが、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。

この家に１人で住む６４歳の男性と連絡がとれておらず、警察などが遺体の身元の確認を進めるほか、遺体の死因や出火原因などを詳しく調べています。

■山形市沼木の火災（画像）