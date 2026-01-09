163万回以上表示され11万の「いいね」を獲得しているのは、猫流のあいさつをマスターしたという赤ちゃんの行動。微笑ましい投稿には、SNS民から「猫から習うっていう発想が天才すぎる」「親愛の証ですよね」などのコメントが集まっています。

【写真：猫と一緒に育った赤ちゃん→『猫流のあいさつ』を覚えた結果…あまりにも素敵な『尊い瞬間』】

猫に教えてもらったあいさつ

X（旧Twitter）アカウント「グリとグラとジル」に投稿されたのは、1歳くらいの赤ちゃんとサイベリアンのグリちゃんが一緒にいるときの出来事。グリちゃんの他、グラちゃんとジルちゃんの3匹の猫がおうちにいて、赤ちゃんが生まれる前からの家族なのだそうです。

つまり、赤ちゃんには3匹のお兄ちゃんたちがいるということ。親たちの知らないところでいろいろなことを教えてもらっているようです。そのうちのひとつが『猫流のあいさつ』なのだとか。

ごきげんいかが？

この日、グリちゃんは椅子の上に座っていたとのこと。歩けるようになった赤ちゃんの、ちょうど頭の高さにいたといいます。そこで赤ちゃんはすかさずグリちゃんに『頭突き』をしたとのこと。そう、頭突きは猫流のあいさつのひとつなのです！

「おはよう」なのか「元気？」なのか、その意味は赤ちゃんとグリちゃんにしかわからないこと…。ふたりのあいだに信頼関係が育っていることがうかがえます。赤ちゃんは教えてもらったことをきっちり実践する賢い子なのですね。

見守り育ててきた猫たち

グリちゃんをはじめ、おうちの猫ちゃんたちはこれまでも赤ちゃんを見守ってきたとのこと。赤ちゃんが今よりも小さい頃はグリちゃんとほぼ同じサイズだったこともあり、ママさんは「赤ちゃんのことを猫だと思っているのでは」と感じていたそうです。

一緒に遊んだり、記念写真に写り込んだりしながら、赤ちゃんとともに成長したグリちゃん。毛を引っ張られても怒らないほど優しいとのことなので、きっと赤ちゃんが大きくなってもしっかり『お兄ちゃん』であり続けてくれることでしょう。

赤ちゃんがグリちゃんにきちんとあいさつする投稿には、SNS民から「将来性を感じました」「人間の子守がちゃんとできてる猫ちゃん！」と、赤ちゃんの成長を楽しみにする声やグリちゃんのお兄ちゃんぶりに感心する声なども寄せられていました。

Xアカウント「グリとグラとジル」には、赤ちゃんと猫たちの微笑ましい様子や、3ニャンズの可愛いショットなどがたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「グリとグラとジル」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。