『原菜乃華カレンダー 2026.04-2027.03』（KADOKAWA）が2026年3月30日（月）に発売される。

【写真】「本当に『普段の原菜乃華』を撮ってもらいました！」

連続テレビ小説「あんぱん」など多数の作品に出演し、若手実力派女優として人気の原菜乃華が、2026年4月始まりの卓上カレンダーを発売。

今回のカレンダーの撮影テーマは「日常の原菜乃華」。オフの時間をまったり堪能したり、好物を食べたり、カジュアルなスタイリングで街を散策したりなど、天真爛漫で等身大の姿が楽しめるものとなっており、原本人の意向を汲んだものとなっている。

卓上カレンダーは4月からの12ヵ月分とエクストラページを含む16枚がフレームに入った仕様に。A5サイズとコンパクトながら、実用性だけではなく、撮りおろしの美麗カットをアート作品として楽しめるものとなっている。

本商品の発売を記念して、4月4日には都内某所（購入者の中から抽選で招待）にて原菜乃華登壇のトークイベントが開催される予定だ。本書の発売に合わせて原は「お散歩したりベッドでゴロゴロしたり、大好物を食べたり……。本当に『普段の原菜乃華』を撮ってもらいました！ いろんな場所に飾ってください」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）