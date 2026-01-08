¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ¥Î¤¡£¼Ì¿¿¤Ï²»³Ú½ñÀÒ¡¦¥®¥¿¡¼ÃÆ¤­¸ì¤êÍ¥Î¤¡Ö°í¡×(2022Ç¯È¯Çä¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈHP¤è¤ê)

 ¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç»°Àþ¤ò¤Ä¤ÞÃÆ¤¯

¡¡¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö²­Æì¡¡¥ª¥Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÃÏ¡¦²­Æì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÍ¥Î¤¡£

¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Í¥Î¤¤¬ÏÓ¤òÁÈ¤à»Ñ¤ä»°Àþ¤ò¤Ä¤ÞÃÆ¤¯ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼Ìµ»öÁ´¸ø±é´°Áö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»Ñ¤«¤Ã¤³¤è²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡°ìÊý¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤«¤é¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¥´¥ê¥´¥ê¤À¤·¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼Â¿¤¹¤®¡×¡ÖÍ¥Î¤¥¿¥È¥¥¡¼¤¹¤´¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

Í¥Î¤(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yuuri__music__official¤è¤ê)
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥Î¤¤ÏÀè·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖµßµÞ¼Ö¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ë¤è¤êÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

 