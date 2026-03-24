岸田文雄元首相（68）が23日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。首相時代を振り返った。MCのくりぃむしちゅー上田晋也から「総理から今の立場に変わって、やっぱ総理ってしんどかったなって思われますか？」と質問が。岸田氏は「何をやっても何か言われるし、怒られるし、批判されるし、イジられるしね」と苦笑。「増税メガネ」と揶揄（やゆ）されたことについては「増税メガネをネタにYouTubeに