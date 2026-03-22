Samsungは今後3〜4か月の間に、数種類の新型デバイスを発表する可能性があります。その1つとして注目されているのが、Android XRを搭載したスマートグラス（メガネ型デバイス）。通称「Galaxy Glasses」と呼ばれる同デバイスに関する新たな情報が判明しました。 Samsung専門の情報サイト・Sammobileによると、同社初のスマートグラスとなるGalaxy Glasses（型番: EB-O200）は、245mAhのバッテリーを搭載するとのこと。この