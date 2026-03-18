この先も東北や関東、東海ではスギ花粉のピークが続き、三連休中も一番上のランクの「極めて多い」所があるでしょう。近畿から九州はスギ花粉のピークを過ぎつつありますが、まもなくヒノキ花粉のピークを迎えそうです。マスクやメガネなどの花粉対策が欠かせません。明日19日(木)雨上がりでスギ花粉が大量飛散ヒノキ花粉にも注意明日19日(木)は、雨は朝にはやむ所が多く、日中は天気が回復してくるでしょう。最高気温は平年よ