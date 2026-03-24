アイウエアは今季のトレンドだけど、「自分に似あうメガネがわからない…」と悩んでいるコも多いはず。そこで今回は、自分に似あうメガネと出会うための「選び方のコツ」をご紹介します。さらに似あわせメガネ早見表で、顔型×フレームのベストバランスをチェックしてみて♡似あわせメガネ基本の【き】自分に似あうメガネと出会うために、押さえておきたい基本ルールをおさらい。選び方のコツやかけたときのチェックポイント