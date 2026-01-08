ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

履けば履くほど心地よくなってくれる本格仕様!【カルサーテス】のビジネスシューズがAmazonに登場!

高級なオーダースーツ製法プレタポルテに用いられる立体裁断技術・製造と同じように、裁断した各パーツを木型の上で貼り合わせる独自の3Dアッパー成型技術による量産化を実現。

ソール全周にマッケイ縫いをした360度フルマッケイ製法。 ヒールはグッドイヤー製法と同じように、ソール全周にマッケイ縫いをしたのち、ヒールをソールに後付け。

アッパーの革にはグレインレザー（銀付き革）を使用。

裏革（ライニング材）はドラム染色により吸汗性の良い全面牛革仕様のため、靴内での足当たりが優しく、また蒸れを緩和。 天然皮革の特色である、天然皮革自体が本来持つ機能・特長を活かすことを追及している。 カウンターは長期間履いても型崩れせず、踵へのホールド感に優れている。