おっ、履くほど馴染む！本格仕様が魅力の【カルサーテス】ビジネスシューズをAmazonでチェック‼
履けば履くほど心地よくなってくれる本格仕様!【カルサーテス】のビジネスシューズがAmazonに登場!
高級なオーダースーツ製法プレタポルテに用いられる立体裁断技術・製造と同じように、裁断した各パーツを木型の上で貼り合わせる独自の3Dアッパー成型技術による量産化を実現。
ソール全周にマッケイ縫いをした360度フルマッケイ製法。 ヒールはグッドイヤー製法と同じように、ソール全周にマッケイ縫いをしたのち、ヒールをソールに後付け。
アッパーの革にはグレインレザー（銀付き革）を使用。
裏革（ライニング材）はドラム染色により吸汗性の良い全面牛革仕様のため、靴内での足当たりが優しく、また蒸れを緩和。 天然皮革の特色である、天然皮革自体が本来持つ機能・特長を活かすことを追及している。 カウンターは長期間履いても型崩れせず、踵へのホールド感に優れている。
