ポルトガル1部リーグのスポルティングCPに所属する守田英正（30）が1月2日、自身のInstagramを更新し、年始に撮影した家族ショットを公開した。投稿では「毎日隣で支えてくれてありがとう」と感謝の言葉をつづり、「2026年は最高の年にする」と新年への決意も添えている。

写真には、鏡越しに撮影した夫婦2ショットをはじめ、子供を抱っこした家族写真や、街中のクレープスタンドで過ごす自然体のひとコマなどが並ぶ。別カットでは、子供たちや愛犬がサングラスをかけたユニークな姿も収められており、穏やかで温かな家族の時間が伝わってくる。

【画像】家族とともに年始のひとときを過ごす守田（画像は守田英正公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「新年明けましておめでとうございます 今年も守田くんの活躍を期待しております！」「お子さん達大きくなりましたね。日本代表で活躍する姿が見たいです。」「守田選手を観てサッカーがさらに好きになりました。ずっと応援しています」「さらに焼けてますね」といった声が寄せられている。

