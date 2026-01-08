ハワイ移住した元テレ朝アナが明かす“ご近所さん”事情「隣に住む70代のアメリカ人ご夫婦は…」
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第30回となる今回は、大木さんの2025年の振り返りと、2026年の目標について綴っています（以下、大木さんの寄稿）。
◆2025年を振り返って
さあ、2026年が始まりました。みなさん、どんなお正月を過ごしたでしょうか？
新しい年を迎えると、「今年はどんな一年にしよう？」と考えたり、「去年の私はどうだったかな」と振り返ったりして、なんとなく気持ちが前のめりになりますよね。
私も例に漏れず、2025年のちょうど1年前の投稿をさかのぼってみました。そこには、「余白のある生き方をする」と、誓っていました。
でも実際のところ、2025年は余白どころか、常にキャパオーバー気味。ハワイ移住という人生の大きな決断もあり、振り返ればとても濃く、間違いなく転機となる一年でした。
ただ、「余白のある一年だった」とは言えません。そんな一年を少し振り返ってみたいと思います。
◆私が余白のある生活を必要としたわけ
そもそも、なぜ1年前の私は「余白のある生き方をする」と誓ったか。
スタートアップ企業での仕事は、スピード感があり、やりがいも大きい一方で、一人ひとりの持ち場が大きく、得意なことだけやっていればいいわけではありません。そんな環境。実際、メンバーみんなが少しずつ無理をしながら走り続けている、そんな空気があります。
だからこそ、自分に余白がない状態では、困っている仲間を助けることもできないし、冷静に判断すべき場面で正しい決断ができない。目の前のタスクに追われるあまり、チャンスを取りこぼしてしまっているかもしれない。そんな感覚が、仕事の中でずっとありました。
もうひとつ、大きかったのが子どもたちとの関係です。
子どもたちが10代になり、心もどんどん複雑になってきました。個性が豊かになり、面白い時期でもあるんですが、「今、何を感じているんだろう」と丁寧に耳を傾けたい。
でも現実には、余裕のなさから、その声をきちんと受け止められていないような気がする自分がいました。
その結果、見過ごしていた小さな違和感が、あとから問題として大きく膨らんでしまうこともありました。
仕事でも、家庭でも、「余白がないこと」が課題になっていた。だからこそ私は、2025年の目標として、「余白のある生き方」を掲げたのです。
◆ハワイのお隣さんが体現する、理想的な余白のある生活
そんななか、2025年10月にハワイへ引っ越してきました。ハワイは、日本からだけでなくアメリカ本土からの移住者も多く、「いつかは住んでみたい」と語られることの多い、ある種の“憧れブランド”のような土地です。
正直に言えば、最初は戸惑いもありました。物価は高いし、四季のない環境も「本当にここで暮らせるのかな？」と疑問を感じていました。
でも、この気候と、甘い香りさえ漂ってくるような空気のなかで過ごすうちに、「生きる環境」としては、これ以上ないほど心地いい場所だと実感するようになりました。
そして、何よりも嬉しいのが、ご近所との関係のよさです。
私たちは、タウンハウスという日本でいう長屋のような住まいに暮らしています。両隣ともとても良い方々なのですが、特に右隣に住む70代のアメリカ人ご夫婦は、まさに私が思い描いていた「余白のある生き方」を体現している存在でした。
