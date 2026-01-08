【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では相手を勝たせておきましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
精神的にも行動的にも大人になっていかないと成り立たないことがあるようです。しっかりとしていかないといけないでしょう。仕事や公の場では新しいことに取り掛かっていきます。周りの人達がその動きを羨ましいと思っているようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
何かしら「勝てていない」と思うことがあります。ライバルにの場合もあれば、相手に対しての場合もあるでしょう。変に打ちまかして楽にならなくても良さそうです。シングルの方は、あまり出会いも経験もない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がドシッと構えてくれています。
｜時期｜
1月14日 物事が早まる ／ 1月17日 スターになる
｜ラッキーアイテム｜
飛行機
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞