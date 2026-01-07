マザーハウスのブーツで踏み出す新しい一歩、「THE WALKER」新作登場

「踏み出せなかった一歩を」。そんな想いを込めて誕生したマザーハウスのアパレルラインERIKO YAMAGUCHIのレザーシューズ「THE WALKER」。歩きやすさと美しさを両立するこのシリーズに、新たにブーツタイプが仲間入りしました。柔らかな新開発レザーと安定感のあるプラットフォームが、日常の一歩一歩にそっと寄り添います。履くたびに自分らしさを後押ししてくれる一足に注目です。

ミニマルに映えるサイドゴアブーツ

価格：33,000円(税込)

THE WALKER BOOTS (SIDE GORE) 002 PLATFORMは、靴紐を省いたサイドゴア仕様。足首から上のシャフトを短めに設計し、装飾を削ぎ落としたミニマルなデザインに仕上げています。

存在感のあるプラットフォームでありながら、すっきりとした印象で、パンツにもスカートにも好相性。新開発の柔らかなレザーが足を包み込み、ブーツ特有のフィット感を実現します。

カラー：ミッドナイト

型：レディース／メンズ

サイズ：S／M／L

レディースS(22.5cm-23.0cm)/M(23.5cm-24.0cm)/L(24.5cm-25.0cm)

メンズS(26.0cm-26.5cm)/M(27.0cm-27.5cm)/L(28.0cm-28.5cm)

取り扱い：ERIKO YAMAGUCHI GinzaNovo店／大阪店／オンラインストア／マザーハウス一部店舗

存在感と安定感を叶えるレースアップ

価格：37,400円(税込)



THE WALKER BOOTS (LACE UP) 001 PLATFORMは、フロントに並ぶハトメが印象的な一足。縦のラインを強調するデザインで、足元をすらりと見せてくれます。

レースアップならではのホールド感を、ソフトナッパレザーの柔らかさで快適に表現。さらにサイドジッパー付きで、着脱のしやすさにも配慮されています。

※ご好評につき、メンズサイズと一部のレディースサイズが完売しております。

カラー：ミッドナイト

型：レディース(一部サイズ完売)／メンズ(完売)

サイズ：S／M／L

取り扱い：ERIKO YAMAGUCHI GinzaNovo店／大阪店／オンラインストア

一歩を後押しする、信頼のブーツ

日常に寄り添いながら、確かな存在感を放つTHE WALKERの新作ブーツ。歩きやすさへのこだわりと、洗練されたデザインが融合し、毎日の装いを静かに格上げしてくれます。

迷いを超えて踏み出す一歩に、自信と心地よさを添えてくれる存在。これからの季節、自分らしいスタイルを更新したい人にこそ選んでほしい一足です♡