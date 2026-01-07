2025年1月に中居正広が芸能界を引退して1年が経とうとしている。かつての国民的アイドルの引退劇は世間に衝撃をもたらしたが、現在の中居を支える “パートナー” の存在が取りざたされ、注目を集めている。

発端となったのは、1月6日の「NEWSポストセブン」の報道だ。

「記事によれば、中居さんには2011年ごろから交際している元ダンサーの恋人がおり、2024年12月に女性トラブルが取りざたされたあとも、関係は継続しているようです。同誌には、中居さんと女性が百貨店で買い物するツーショット写真も掲載されています」（スポーツ紙記者）

中居を支える “15年来パートナー” とのデート報道に関して、Xでは

《15年も交際して恋人止まりの彼女が気の毒です。そろそろ結婚してあげて欲しい》

《変わらずに側に居てくれた人は大事にしないとね、と思うわ》

など、お相手に同情する声が見受けられる。15年とされる中居との交際期間が注目を集めたようだ。

「2016年末にSMAPが解散し、中居さんは旧ジャニーズ事務所に残留したものの、2020年3月に独立するなど、大きく環境が変化しました。2022年7月には急性虫垂炎の手術を受けましたが、同年11月から2023年1月まで体調不良で活動を休止しています。そして、2025年1月に引退発表と、公私ともに苦難に見舞われることが多かった印象です。

この “激動期間” も中居さんに寄り添ったわけですから、パートナーの献身的なサポートを強く感じた人もいたのだと思われます」（芸能記者）

中居はバラエティ番組で「幸せにする自信はまったくない」と語るなど、“恋愛苦手” キャラクターがファンから認知されていた。とくに、結婚に関しては、独特の価値観を持っていた。

「中居さんは2023年8月の『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』（TBS系）で、『結婚は刑務所だと思ってる』と語り、家庭を持つことに消極的な姿勢を示していました。

また、女性と同居することに抵抗があり、お互いに別々の場所で暮らす “別居婚” を希望し、『飯は夕方来て、作ってもらって、俺が帰るまでに帰ってほしい』と話していたのです。

そんな中居さんの結婚観も魅力の一つだったのでしょうが、引退して身を固めてほしいと思うファンもいるのかもしれませんね」（同）

中居が長年のパートナーとゴールインする日は来るか。