万博グッズ、公式オンラインストア「終了」→運営元変更で春に再開へ「ぜひご期待ください」
「2025大阪・関西万博 公式ライセンス商品オフィシャルオンラインストア」が、7日午後5時をもって、いったんサービスを終了した。あわせて、現ドメインを継承し、今春から再開されることが発表された。
【写真】ミャクミャクスニーカーに新作…黒ミャクミャクスニーカー
同サイトでは「このたび、誠に勝手ながらサービス内容の見直しおよび体制変更にともない、当オフィシャルオンラインストアは一旦サービスを終了（クローズ）させていただく運びとなりました」と報告。「現在、2026年春頃のサービス再開を目指し、準備を進めております。再開後は、これまでご利用いただいておりました現行ドメインを継承した形で、より良いサービスをお届けできるよう努めてまいります」と伝えた。
これまで大日本印刷が運営してきたが、春からフェリシモが引き継ぐ。同社は「今回のオフィシャルオンラインストア運営継承は、2025大阪・関西万博の閉幕後も公式キャラクター『ミャクミャク』がたくさんの方々に愛されている中、公式ライセンス商品のオンライン販売を安定的に維持し、利用者のみなさまのサービス利用機会とサブライセンシーさまの販売機会を引き続き提供することを目的としたものです。新しいオフィシャルオンラインストアに、ぜひご期待ください」と呼びかけた。
従来の会員登録情報・購入履歴などは新サイトに引き継がれない。「またフェリシモの会員情報と、2025大阪・関西万博 公式ライセンス商品オフィシャルオンラインストアの会員情報はそれぞれ連携されません」とする。
サブライセンシーへ向けては「公式ライセンス商品の取り扱いについては準備が整い次第、2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス、また株式会社フェリシモより順次ご案内いたします」と伝えた。
【写真】ミャクミャクスニーカーに新作…黒ミャクミャクスニーカー
同サイトでは「このたび、誠に勝手ながらサービス内容の見直しおよび体制変更にともない、当オフィシャルオンラインストアは一旦サービスを終了（クローズ）させていただく運びとなりました」と報告。「現在、2026年春頃のサービス再開を目指し、準備を進めております。再開後は、これまでご利用いただいておりました現行ドメインを継承した形で、より良いサービスをお届けできるよう努めてまいります」と伝えた。
従来の会員登録情報・購入履歴などは新サイトに引き継がれない。「またフェリシモの会員情報と、2025大阪・関西万博 公式ライセンス商品オフィシャルオンラインストアの会員情報はそれぞれ連携されません」とする。
サブライセンシーへ向けては「公式ライセンス商品の取り扱いについては準備が整い次第、2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス、また株式会社フェリシモより順次ご案内いたします」と伝えた。