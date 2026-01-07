紅白共演で話題のちゃんみな×HANAが新始動！「NO LABEL MUSIC」2026年ブランドビジュアルで8人がそろい踏み
ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL MUSIC」が、2026年の幕開けとともに新ブランドビジュアルと映像を公開。黒の衣装に身を包んだちゃんみなとHANAの7人、計8人がそろい踏みとなった圧巻のビジュアルとなっている。2026年1月1日より「NO LABEL MUSIC」公式SNS(X、Instagram)も開設され、レーベルとしての情報発信が本格始動している。
【画像】赤で統一されたHANAのアーティストビジュアル
■紅白の余韻冷めやらぬ中、新ビジュアル解禁
記憶に新しいのは、大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」でのパフォーマンス。ちゃんみな、HANA共に初出場となった舞台で、HANAはメジャーデビュー曲『ROSE』を披露。一方のちゃんみなは『NG』で力強いラップパフォーマンスを見せたあと、『SAD SONG』では甘い歌声でHANAと共演。メンバーそれぞれと見つめ合いながら歌う姿は、多くの視聴者の心を打った。
新ブランドビジュアルは、漆黒の背景に8人の姿が凛と映し出された一枚。それぞれが黒を基調とした衣装に身を包み、チェーンやカットアウトなど個性的なディテールを効かせている。統一感がありながらも、一人ひとりの存在感が際立った仕上がりだ。
そんな新ビジュアル＆映像には、「かっこよすぎる！」「この流れで化粧品出てきたら買っちゃう」といった声のほか、プロデューサーとグループという関係を超えた8人の絆を言い当てたような「世界一かっこいい家族写真」というコメントも寄せられた。
■止まらない快進撃--2026年もリリース＆ツアーが目白押し
NO LABEL MUSICは、2023年4月にちゃんみな自身が設立したレーベル。同レーベルを引っ提げて昨年ソニー・ミュージックレーベルズへの移籍を果たした。同レーベルにはHANAも所属し、活動の幅を一気に広げてきた。
HANAは、2025年1月の結成以降、プレデビュー曲『Drop』を含む計8曲をリリースし、そのうち5曲がストリーミング1億回を突破。デビュー曲『ROSE』にいたっては2億回を超える再生数を記録している。デビューから約10カ月での5曲1億回再生突破の達成は、国内ダンス＆ボーカルグループ全体でも歴代2位という驚異的なペース。国内女性ダンス＆ボーカルグループとしては史上最多記録となっている。
そして新年早々、両者のリリースラッシュが続く。ちゃんみなは2026年1月14日(水)にTVアニメ『【推しの子】』第3期のオープニング主題歌として書き下ろした楽曲『TEST ME』の配信をスタート。HANAは1月24日(土)に、TVアニメ『メダリスト』第2期のオープニング主題歌となる『Cold Night』を配信する(CDは1月28日(水)発売)。さらに2月23日(祝)には待望の1stアルバム『HANA』もリリース予定だ。また、ちゃんみなは2月から、HANAは3月からそれぞれ全国ツアーをスタートさせる。
紅白という国民的ステージで存在感を示した両者が、2026年にどんな音楽を届けてくれるのか。その答えは、まもなく始まるリリースとツアーで明らかになる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■紅白の余韻冷めやらぬ中、新ビジュアル解禁
記憶に新しいのは、大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」でのパフォーマンス。ちゃんみな、HANA共に初出場となった舞台で、HANAはメジャーデビュー曲『ROSE』を披露。一方のちゃんみなは『NG』で力強いラップパフォーマンスを見せたあと、『SAD SONG』では甘い歌声でHANAと共演。メンバーそれぞれと見つめ合いながら歌う姿は、多くの視聴者の心を打った。
新ブランドビジュアルは、漆黒の背景に8人の姿が凛と映し出された一枚。それぞれが黒を基調とした衣装に身を包み、チェーンやカットアウトなど個性的なディテールを効かせている。統一感がありながらも、一人ひとりの存在感が際立った仕上がりだ。
そんな新ビジュアル＆映像には、「かっこよすぎる！」「この流れで化粧品出てきたら買っちゃう」といった声のほか、プロデューサーとグループという関係を超えた8人の絆を言い当てたような「世界一かっこいい家族写真」というコメントも寄せられた。
■止まらない快進撃--2026年もリリース＆ツアーが目白押し
NO LABEL MUSICは、2023年4月にちゃんみな自身が設立したレーベル。同レーベルを引っ提げて昨年ソニー・ミュージックレーベルズへの移籍を果たした。同レーベルにはHANAも所属し、活動の幅を一気に広げてきた。
HANAは、2025年1月の結成以降、プレデビュー曲『Drop』を含む計8曲をリリースし、そのうち5曲がストリーミング1億回を突破。デビュー曲『ROSE』にいたっては2億回を超える再生数を記録している。デビューから約10カ月での5曲1億回再生突破の達成は、国内ダンス＆ボーカルグループ全体でも歴代2位という驚異的なペース。国内女性ダンス＆ボーカルグループとしては史上最多記録となっている。
そして新年早々、両者のリリースラッシュが続く。ちゃんみなは2026年1月14日(水)にTVアニメ『【推しの子】』第3期のオープニング主題歌として書き下ろした楽曲『TEST ME』の配信をスタート。HANAは1月24日(土)に、TVアニメ『メダリスト』第2期のオープニング主題歌となる『Cold Night』を配信する(CDは1月28日(水)発売)。さらに2月23日(祝)には待望の1stアルバム『HANA』もリリース予定だ。また、ちゃんみなは2月から、HANAは3月からそれぞれ全国ツアーをスタートさせる。
紅白という国民的ステージで存在感を示した両者が、2026年にどんな音楽を届けてくれるのか。その答えは、まもなく始まるリリースとツアーで明らかになる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。