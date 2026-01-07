手元からおしゃれUP！ファッション映えバッチリの【スウォッチ】腕時計をAmazonでチェック‼
洗練されたデザインで腕もとにこなれ感を!【スウォッチ】の腕時計がAmazonに登場!
サンレイ仕上げのライトブラウンの文字盤と暗闇で光るライトグリーンプリントのインデックスと数字が特長のスポーティなクロノグラフ。暗闇で光るブラックの時針と分針、そしてオレンジのクロノグラフ秒針で時刻を示す。ブラッシュトステンレススチール製ケースは、ライトグリーンエングレービング加工のタキメーター目盛を配した同素材のベゼルと調和している。オレンジのテキスタイルストラップとブラッシュトステンレススチール製ループとハーフバックルが、時計の外観をまとめ上げている。
43ミリクロノグラフのシャープさが、大人のモード感をさりげなく引き立てる。
カジュアルスタイルに、43ミリクロノグラフの程よい存在感で腕元にこなれ感をプラスします。
個性と実用性を兼ね備えたスイスウォッチ、「SWATCH(スウォッチ)」。1983年に腕時計の発売をスタート。「ハイ・デザイン」「ハイクオリティ」「リーズナブルプライス」を3つのキーワードとし、普遍の人気を獲得している。
