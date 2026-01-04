年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！

本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。

BIGLOBEモバイル

基本情報 サービス名称 BIGLOBEモバイル 利用できる回線 NTTドコモ／au 5G対応 対応（ドコモ回線のみ） データ容量範囲 1～30GB 国内通話料金 22円/30秒BIGLOBEでんわアプリから発信の場合9.9円/30秒

中の人： 佐藤竣介氏（BIGLOBE サービス企画部）

中の人のイチオシポイント

「BIGLOBEモバイル」のイチオシポイントは、動画や音楽をデータ通信量を気にせず楽しめる「エンタメフリー・オプション」です。

「エンタメフリー・オプション」は、音声通話SIMなら月額308円の追加（対象サービスの有料コンテンツ、プラン別）で、YouTubeやSpotify、radikoといった20種類の対象サービスが、通信量ノーカウント（※1）で使い放題になるサービスです。初回申し込みなら最大2カ月無料になる特典も用意しています（音声通話SIM限定）。

自宅のWi-Fiだけでなく、移動中や外出先でも動画や音楽を楽しみたいけれど、「今月のギガが足りなくなるかも...」と視聴を我慢している方も多いのではないでしょうか。 私自身も以前は、外出先では残りのデータ通信量が気になってしまい、見たい動画をあきらめたり、音楽をオフライン再生だけで済ませたりしていました。

しかし、このオプションを使用し、YouTubeなどの対象サービスであれば、どれだけ動画を見ても、音楽を聴いてもギガは減りません（※1）。通勤・通学の電車内や、Wi-Fiのないカフェでも、残量を気にせず存分に動画や音楽を楽しめるようになります。毎月のスマホ代を抑えつつ、生活の楽しみを広げたい方に、自信を持っておすすめできるオプションです。

私たちBIGLOBEは、「好きが、未来を変えていく。」を新しいスローガンとして掲げています。好きなコンテンツを自由に使用していただくことで、お客さまにも「好きが、未来を変えていく。」をぜひとも体験していただきたいですね。

さらに、BIGLOBEではBIGLOBEモバイル以外にも固定回線の「BIGLOBE光」を提供しています。「1ギガ」のタイプ（※2）に加えて、ゲームや4K8K動画の配信を快適にご利用いただける「10ギガ」のタイプ（※2）も提供しており、自宅でも快適に動画や音楽をお楽しみいただけます。モバイルと一緒にご利用いただくと毎月200円安く利用することもできますので、モバイル回線と合わせて固定回線もぜひご検討ください！

オススメプラン

（※1）エンタメフリー機能は、電子書籍リーダー端末ではご利用になれません。対象の動画配信サービスの動画視聴、音楽・ラジオ配信サービスの音楽再生/ラジオ聴取、電子書籍配信サービスの電子書籍の閲覧/ダウンロード、ショッピングサイトの商品検索/動画以外の閲覧に伴うデータ通信量に限り、カウントされません。なお、一部機能、広告等に係る通信はサービス対象外です。（※2）通信速度はお客さまのご利用機器、宅内配線、回線の混雑状況などにより低下します。「10ギガ」のタイプは一部エリアでの提供です。ご利用いただくには対応ルーターが必要です。

外出先でも通信量を気にせずに、音楽も動画も楽しみたい方におすすめ！

プラン名： BIGLOBEモバイル プランS（1ギガ）＋エンタメフリー・オプション

月額料金： 1カ月目：0円（プラン月額料金＋オプション料が特典で無料）、2カ月目：1078円（プラン月額料金のみ／オプション料は特典で無料）、3カ月目以降：1386円 （対象サービスの有料コンテンツ利用料は別途各社へのお支払いが必要です）

オススメポイント：

データ容量が1GBの「プランＳ」でも、メールやWeb閲覧などの普段使いは1GBでまかないつつ、大容量になりがちな動画配信等は「エンタメフリー・オプション」を組み合わせることで、スマホ代を節約しながらさまざまなコンテンツを楽しめます。

※さまざまな特典を常時実施しています。本特典は掲載時に有効なもの。予告なく、特典を増減・変更、または終了する場合があります。