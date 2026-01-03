爆笑問題太田光（60）が3日、NHK「新春生放送！東西笑いの殿堂2026」に生出演。進行についてさまざまな意見が起きている昨年末の紅白歌合戦をイジるなど大暴れした。

冒頭、太田は出てくるなり「あけおめことよろ！べらぼう！」「今年も笑わせて笑わせて笑わせてまいります」と絶叫しスタジオを自分のペースに。田中裕二も自己紹介し、振袖姿で出演した浅田春奈アナウンサー（29）もあいさつした。

太田はすかさず「浅田さんはね、和久田アナがいなくなって、いよいよ自分の番だと、さっき言ってましたよ」と。今春までに退局することが判明している同局エース和久田麻由子アナウンサー（37）の名前を出してツッコミ。浅田アナは笑いながらも動揺した様子で左手を振り「違う違う！言ってない言ってない！」と絶叫した。浅田アナは続けて真顔を作り「内緒にしてください」と人さし指を口にあて秘密のポーズ。あざやかに切り返した。

さらに太田は「紅白歌合戦が段取りが悪かったもんですから」と毒を吐き、田中から「そんなことないから！やめてくださいよ」とたしなめられると、浅田アナも苦笑。太田はそれでも「素の時間が長かったんです、有吉が」と司会の有吉弘行の名前もあげ、田中は「ちょくちょくあったけど」と笑いながら認める形に。太田はさらに「カンペがなかなか出なかった」と話すなど“大暴れ”し、田中に「うるさいなあ」とツッコまれた。

浅田アナは福岡出身で、19年入社。秋田、名古屋赴任をへて東京アナウンス室に所属し、「サタデーウオッチ9」（土曜午後9時）のスポーツキャスターや、歴史番組「英雄たちの選択」などを担当している。

和久田アナは今春までに辞め、以降はフリーで活動していく見込みという。NHKは、同件についてのこれまでの取材に対し「職員個人に関することについてはお答えしていません」とコメントしている。