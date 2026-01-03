現代の60代は《人生でいちばん自由な選択ができる黄金期》だと作家の有川真由美さんはいいます。しかし一方で、60代はなにかと家族や親せきから、あてにされる時期でもあり、まわりに振り回されて、「あっという間に70代」ということにもなりかねません。60代でさらに花開く人と、そうでない人の違いはどこにあるのでしょうか？有川さんの著書『60歳から、うまくやっている人がしていること』より、軽やかに生きる人たちの素敵な習慣を紹介します。

不機嫌な人は枯れるのが早い

花開く人：だんだんご機嫌で、ほがらかになる

枯れる人：だんだん不機嫌で、怒りっぽくなる

まわりの60代を見渡すと、誠に失礼ながら「花開く人」「枯れる人」に大きく分かれているようです。

花開く人は、歳を重ねるほど伸び伸びと人生を謳歌していて、枯れる人は、どんどん頑なになり、自分自身をくすませていきます。

ここでは、「花開く人」「枯れる人」にはどんな違いがあるのか、花開くためにはどう考え、どう行動したらいいのか、お伝えしていきましょう。

まず、もっともわかりやすいのが、不機嫌な人と、ご機嫌な人です。

愚痴や悪口が多くてイライラしやすく、小さなことで腹を立てたり、人に当たったりするのは、心の奥になにかの喪失感、居場所がない不安、大切に扱われない不満など、別のわだかまりや感情があるのかもしれません。それが不機嫌さや怒りとして現れるのです。

歳を重ねるほど、ご機嫌でほがらかに生きている人は、性格や才能というより、心がけや習慣の問題。

思い通りにいかないことがあっても「まあ、いいか」「なるようになるしかない」と、受け入れることを学んでいるもの。

経験を重ねて「ぜったいこうでなくては」という思いが和らぎ、自分のこだわりよりも、心の穏やかさや、まわりへのやさしさを優先するようになります。

つまり、現実を受け入れられることや俯瞰的な視野をもてることが大きいでしょう。

不機嫌というのは…

不機嫌というのは、自己中心的だから、不機嫌でいられるのです。

不機嫌な思考習慣は人を遠ざけ、健康も害し、幸せも感じにくくなってしまいます。

まずは「ご機嫌でいよう」と決めて、「これはこれでいい」「それもあり」など肯定的な言葉を使うこと。

「嬉しい」「楽しい」「面白い」など、ポジティブな感情を表現すること。

いいときもよくないときも「ありがとう」と感謝することを心がけてはいかがでしょう。日ごろ使う言葉を変えることで感情も考え方も変わってくるのです。

処方箋：口に出す言葉は、明るく肯定的なものだけにする

「この年齢だから、やろう」と考える

花開く人：年齢をやる理由にする

枯れる人：年齢をやらない言い訳にする

あるインタビューの動画で、素敵な女性がゆっくりした静かな口調で「今年、喜寿なので最後の冒険に出ようかと思います」と話していました。

彼女は60代で大人服のブランドを始め、母の介護や夫の看取りののちに、73歳で喫茶店を開店。股関節の手術をして杖が手放せない状態になったとき、「あと何年も生きられないのだから、好きなことをしよう。このまま終わりたくない」と思ったのが喫茶店を開いたきっかけ。

そして78歳で、もう一店舗を開店させるといいます。

「この年齢だからやろう」と挑戦している人には勇気をもらえます。

「いまやらないと、一生やらないままだろう」と田舎暮らしを始めた人、「いまだから、できることがある」と絵画を始めて海外のコンクールに入賞した人、「60歳から学び始めたら70代で師範になれる」と茶道と華道を学んでいる人もいます。

年齢を限界と捉えないで

そんな人は、年齢を限界ではなく、《残りは大事な時間》と冷静に捉えていて、「それをどう使うか？」と計らっているのです。まさに冥土までの極上の暇つぶし。

対して「いや、もう歳だから無理」と年齢を言い訳にして行動しない人は、実際は無理ではなく、「失敗するのでは」「体力がどうか」「批判されるかも」などの不安が先行して、変わらないほうがラクだから年齢を盾たてにしているだけで、ちょっとずるい。

つまり、年齢をやる理由にする人は「まだやれることはある」と理性的にアクセルを踏む、年齢を言い訳にする人は不安や焦りの感情で視界が曇って、勝手に「もう無理」とブレーキを踏むのでしょう。

年齢を言い訳にしそうになったときは「どの点が不安なのか」「ほかに解決の方法はないか」を言語化してみること、最初から大きな挑戦ではなく「少しだけ試してみよう」と遊び感覚で始めることで、「まだ遅くない」という気分になるはず。

可能性は自分が信じた分だけ、与えられるのです。

処方箋：年齢が不安になったら、「どの点が不安か」言語化してみる

外見のケアは気分を上げ、行動力を高める

花開く人：個性的で素敵に見える

枯れる人：無頓着でだらしなく見える

60代になると、意識のもち方で見た目に大きな差が出てくるもの。

生まれもった顔立ちや体型の影響力は薄れてきて、「自分で自分を大事に扱い、ケアしているか」「おしゃれを楽しんでいるか」「清潔感や上品さを保てているか」など、どれだけ意識して自分に心と手間をかけているかが、そのまま外見に現れます。

だからこそ、60代は自分に手のかけがいがあるのです。

60代で「素敵だな」「かっこいいな」と思わせる洗練された印象がある人は、まず気分が上がるお気に入りの服を着ていること。

それを自分の個性に合わせて、客観的に楽しみながらコーディネートしていることが特徴。

若づくりするのではなく、自分らしい表現を大事にしているので、センスのなかに知性を感じるのです。



清潔感を保つ（写真提供：Photo AC)

「だらしなくて老けて見える」印象の人は？

対して「だらしなくて老けて見える」印象の人は、「歳だからどうでもいい」「仕事にも行かないし、いまさら恋愛もないし」と、すっかりあきらめムード。

そのため清潔感がなくなり、体型も姿勢もだらしなくなり、服も安くてらくちんな服ばかり……と、ラクなほうに流されてしまう。

安価な服でも小物やコーディネートを工夫すれば素敵になるのに、ただ着ているだけなので、安っぽい印象になるのです。

見た目というのは、そのときの間に合わせではなく、毎日の「ちょっとの手間」の積み重ね。肌や髪のケアをする。背筋を伸ばすことを意識する。体臭や香りに気を配る。

姿見で見てファッション・チェックをする。高価なもので飾るより、メガネやバッグ、靴などの小物にこだわったり、清潔感をもって自分を整えたりすることが大事。

素敵な先輩を参考にすることや、人の目に触れる機会を度々もつことで、身だしなみは保てるもの。

自分自身や他人に対して「どんな自分でありたいか」という軸をもつことが、そのまま見た目に反映されるのではないでしょうか。

処方箋：「高いものを買う」よりも「清潔・整える」が最優先

