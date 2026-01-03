【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１２月３１日、野党・民主党が地盤とするイリノイ州シカゴなど３都市に派遣していた州兵を撤収させると表明した。

シカゴへの州兵派遣を認めなかった連邦最高裁の判断に従った形で、トランプ氏にとって痛手となる。

州兵を撤収させるのは、シカゴのほか、カリフォルニア州ロサンゼルスとオレゴン州ポートランド。トランプ氏は昨年６月以降、治安悪化を主張し、この３都市に州兵を送っていた。

各州を拠点とする州兵の派遣には、原則として州知事の要請が必要とされるため、各州は「大統領の権限を逸脱している」として提訴。最高裁は１２月２３日、シカゴへの州兵派遣について、政権側が法的な根拠を十分に示していないと指摘した。

トランプ氏は１２月３１日、自身のＳＮＳへの投稿で、州兵派遣によって３都市の治安が改善したことが撤収の理由だと訴え、「犯罪が再び急増し始めた時、我々はより強力な形で戻ってくる」と強調した。

これに対し、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事（民主党）は、「トランプ氏がようやく敗北を認めたのは喜ばしいことだ」とする声明を出した。

一方、連邦政府が一定の権限を持つ首都ワシントンや、与党・共和党が州知事ポストを握るテネシー州のメンフィス、ルイジアナ州のニューオーリンズへの州兵派遣は今後も続く見通しとなっている。