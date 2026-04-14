Snapdragon 8 Gen 5搭載の小型Androidタブレット「Lenovo Legion Tab (8.8”, 5)」が日本でも発売！Lenovo Groupの日本法人であるレノボ・ジャパンは14日、enovo Groupが展開するゲーミングブランド「Legion」における新商品として8.8インチWQXGA（2560×1600ドット）LTPS液晶を搭載したコンパクトなAndroidタブレット「Lenovo Legion Tab (8.8”, 5)」（型番：TB323FU、製品番号：ZAH20015JP）を日本市場にて発売すると発表してい