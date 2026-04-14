Photo: 佐々倉男子 外出先での食べこぼしや飲み物のシミ、「あ、やってしまった…」と思ってもその場ではどうにもできないことって意外と多いですよね。昭和紙工「ラクリーナ シミ取りシート」（税込692円）は、 水を使わずにその場で応急処置できる携帯用のシミ取りシート。ポーチに1枚入れておくだけで、安心感がはっきり変わります。ポーチに1枚で安心。とにかくコンパクト