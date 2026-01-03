K-55XR50

　「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　BRAVIA 5

K-55XR50（ソニー）

2位　AQUOS 4K

4T-C50GL1（シャープ）

3位　AQUOS 4K

4T-C43HN2（シャープ）

3位　REGZA

43Z670R（TVS REGZA）

5位　BRAVIA 7

K-55XR70（ソニー）

6位　AQUOS 4K

4T-C43GL1（シャープ）

7位　REGZA

55Z875R（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K

4T-C50FN2（シャープ）

9位　REGZA

43M550R（TVS REGZA）

10位　43P7K

43P7K（TCL Corporation）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。