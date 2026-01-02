かつてＮＨＫ「紅白歌合戦」の裏番組として大晦日（みそか）のテレビで暴れた格闘技中継だが、地上波での視聴はかなわなくなっている。２０２５年１２月３１日の格闘技興行は「ＲＩＺＩＮ 師走の超強者祭り」がさいたまスーパーアリーナで、井岡一翔（志成）のＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦が東京・大田区総合体育館で行われたが、いずれも有料ネット配信だった。

格闘技的なテレビ番組を探すと、ＴＢＳが「大晦日オールスター体育祭」として「ＳＡＳＵＫＥ」、「最強スポーツ男子頂上決戦」などＴＢＳのスポーツコンテンツの祭典を放送。ボクシング前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹、総合格闘技からは堀口恭司、エドポロキング、杉山しずか、プロレスから鷹木信悟、ウナギ・サヤカらが出演したが格闘競技はなし。柔道金メダリストでプロレスに転向したウルフアロンが、壁を押し合う「パワーウォール」で、世界陸上男子ハンマー投金メダリストのイーサン・カツバーグに勝利するシーンは楽しめたが興奮はそこまで。

ＲＩＺＩＮ興行では朗報があった。２０２６年の大晦日大会は、さいたまスーパーアリーナが改修のため、愛知・名古屋市のバンテリンドーム ナゴヤに初進出することが発表された。旧ナゴヤドームでの格闘技大会といえば、あの曙ＶＳボブ・サップ以来２３年ぶりのこととなる。

２００３年は地上波の格闘技絶頂期だった。ＴＢＳ系「Ｋ‐１ ＰＲＥＭＩＵＭ Ｄｙｎａｍｉｔｅ！！」（ナゴヤドーム）が、野獣ボブ・サップＶＳ元横綱・曙（サップの１回ＫＯ勝ち）で、瞬間最高視聴率４３．０％（関東、ビデオリサーチ調べ）を記録し、瞬時ながら“打倒紅白”を達成している。

この年は日本テレビ系が「ＩＮＯＫＩ ＢＯＭ‐ＢＡ‐ＹＥ」（神戸ウイングスタジアム）、フジテレビ系が「ＰＲＩＤＥ男祭り」（さいたまＳＡ）と３局が格闘技中継を競うバブル状態だった。この興行戦争のノンフィクション「格闘技が紅白に勝った日」（細田昌志著、講談社）にはスポーツ報知取材班も協力した。

近年ではフジが２１年まで７年連続で総合格闘技「ＲＩＺＩＮ」を中継してきたが、２２年から撤退。２２年まで１２年連続で、プロボクシング世界戦（１７年以外は井岡一翔が出場）を生中継してきたＴＢＳも、２３年から撤退した。野球のＷＢＣやサッカーＷ杯などワールドワイドな配信ビジネスによって高額化するスポーツの放映権料という問題も横たわり、米国型ビジネスのボクシング世界戦はもはや絶望的だ。

日本発祥のＲＩＺＩＮは、今回の「師走の超強者祭り」では、地上波時代の顔だった朝倉未来がフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に１回ＴＫＯ負け。かつての視聴率女王、ＲＥＮＡは、女子スーパーアトム級王者・伊澤星花に一本負けした。地上波中継が飛びつく大衆受けする新たなスター選手の出現、そして超目玉マッチメークを１年後のナゴヤで待ちたい。（酒井 隆之）