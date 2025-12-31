Ç¯¼ý400Ëü±ß¤Î»ä¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¡Ö¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¡×¤¹¤ì¤ÐÂ»¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¹µ½ü¾å¸Â¤Î·×»»ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¹µ½ü¾å¸Â³Û¤Ï¡ÖµëÍ¿¼ýÆþ¡×¤È¡Ö²ÈÂ²¹½À®¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¹µ½ü¾å¸Â³Û¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µëÍ¿¼ýÆþ
¡¦²ÈÂ²¹½À®¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÍÌµ¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¡Ë
¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹µ½ü¤ÎÍÌµ
¡¦½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¤ä°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸Ç¯¼ý400Ëü±ß¤Ç¤â¡¢ÆÈ¿È¤Î¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¡¢¾å¸Â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÇ¶â¤òÂ¿¤¯Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¹µ½ü¤Ç¤¤ë¶â³Û¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý400Ëü±ß¤Î¹µ½ü¾å¸Â³Û¤ÎÌÜ°Â
°Ê²¼¤Ï¡¢Ç¯¼ý400Ëü±ß¤ÎÊý¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¾å¸Â³Û¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¤¤¤º¤ì¤â¡Ö½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¤Ê¤·¡×¡Ö°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤·¡×¤ÎÁÛÄê¤Ç¤¹¡Ë
ÆÈ¿È¤Þ¤¿¤Ï¶¦Æ¯¤¡ÊÉÞÍÜ¤Ê¤·¡Ë¡§40,000±ßÁ°¸å
¶¦Æ¯¤¡¦¹â¹»À¸¤Î»Ò¤É¤â1¿Í¡ÊÉÞÍÜ1¿Í¡Ë¡§30,000±ßÁ°¸å
Àì¶ÈÇÛ¶ö¼Ô¤¢¤ê¡¦¹â¹»À¸¤Î»Ò¤É¤â1¿Í¡ÊÉÞÍÜ2¿Í¡Ë¡§20,000±ßÁ°¸å
¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¶â³Û¤Ï¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¤ä°åÎÅÈñ¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹µ½ü³Û¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÅÐÏ¿¤Ê¤·¡¦ÌµÎÁ¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·×»»ÊýË¡¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¹µ½ü¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦½êÆÀÀÇ¤«¤é¤Î¹µ½ü¡Ê´ÔÉÕ¡Ë
¢ª ÍâÇ¯ÅÙ¡¢¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë
¡¦½»Ì±ÀÇ¤«¤é¤Î¹µ½ü¡Ê¸º³Û¡Ë
¢ª ÍâÇ¯ÅÙ¤Î½»Ì±ÀÇ¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë
¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È´óÉÕ¤·¤Æ¤â¹µ½ü¤¬¤µ¤ì¤º¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾å¸Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö´ÊÃ±¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤Î¹µ½ü¾å¸Â³Û¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´ÊÃ±¤ÊÆþÎÏ¤À¤±¤Ç¾å¸Â¤ÎÌÜ°Â¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µëÍ¿¼ýÆþ
¡¦²ÈÂ²¹½À®
½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¤ä°åÎÅÈñ¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ï¾å¸Â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü12¡¿31¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¡ª¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë´óÉÕ¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹µ½üÂÐ¾Ý¤ÏÍâÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤ÎÊ¬¤È¤·¤Æ´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ËÜÆü¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·èºÑ¤¬´°Î»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç´óÉÕ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£ÆüÃæ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤Þ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥È¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬º®»¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤À´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Î¼êÂ³¤¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯Ê¬¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー