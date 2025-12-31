£Å£Õ¤Î¡ÖÁ´Éô¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ö¤Ë¡×¢ª¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¸½¼ÂÅª¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¡ª¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¹¥¤¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤º¤Ã¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¡×¤Ï³Ú´Ñ¤¹¤®¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£EU¤Ï2035Ç¯¤Î¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óµÁÌ³¤òÅ±²ó¤·¤¿¤¬´Ä¶µ¬À©¤ò´Ë¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¢£¿·ÌÜÉ¸¤ÎCO2ÇÓ½Ð90¡óºï¸º¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¼ÖÃ±ÂÎ¤Ç¤ÏÃ£À®º¤Æñ¤Ê¿å½à¤Ë¤¢¤ë
¢£·ë²Ì¤È¤·¤Æ½îÌ±¤ÏEV¤Ë¾è¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÏÉÙÍµÁØ¤Î¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤
¡ÖEV°ìËÜ²½¡×¤Î½¤Àµ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î
¡¡EU¡Ê²¤½£Ï¢¹ç¡Ë¤¬2021Ç¯¤Ë·Ç¤²¤¿¡Ö2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÅ¾´¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÇÓ¥¬¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åö½é¤Î·×²è¤Ç¤Ï2035Ç¯°Ê¹ß¤Ë¿·¼Ö¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÈFCV¡ÊÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡Ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¼Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÅ±²ó¡¢¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÁ´ÌÌ¥·¥Õ¥È¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤È¤¤¤¦»Ý¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¾¡Íø¤À¡×¡Ö¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¤³¤½ºÇÅ¬²ò¡×¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤ÀïÎ¬¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÅ±²ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Î´Ä¶µ¬À©¤ò¸½¾õ°Ý»ý¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢2035Ç¯°Ê¹ß¤Î¼«Æ°¼Ö¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëCO2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯Èæ¤Ç90¡óºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï100¡óºï¸º¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¿ôÃÍÌÜÉ¸¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ90¡óºï¸º¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Ç³ÈñÀÇ½¤¬20km/L¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÇÓ½Ð¤¹¤ëCO2¤ÏÌó116g/km¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ò90¡óºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï11.6g/km¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢200km/L¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤¤¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎCO2ºï¸º¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿·¼ÖÈÎÇä¤Î8³ä¤ò¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎEV¤È¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢Èó¾ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»Ô¾ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ï¹â¥³¥¹¥È¤òµöÍÆ¤Ç¤¤ëÉÙÍµÁØ¤ÎÓÏ¹¥ÉÊ¤Ø
¡¡²¾¤Ë¿·¼ÖÈÎÇä¤ÎÂçÈ¾¤¬EV¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï²õÌÇÅª¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤òÆÈ¼«¥ë¡¼¥È¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÄ¶ÉÙÍµÁØ¤¬¼ñÌ£¤È¤·¤ÆÂçÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¾è¤ê¤Þ¤ï¤¹¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤òÇä¤ê¤¿¤¤¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢1Âæ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë9Âæ¤ÎEV¤òÈÎÇä¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎEV¤òÊú¤¹ç¤ï¤»¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ñ»º³Êº¹¤¬¼«Æ°¼Ö¼ñÌ£¤Î³Êº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤·¤¯¤Ïe-fuel¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤ò¼çÎ®¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¼ÁÅª¤ÊCO2ÇÓ½Ð¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢90¡ó¸º¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢e-fuel¤Î¥³¥¹¥È¤Ï²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î3¡Á5ÇÜ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ò¾è¤ê¤Þ¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÉÙÍµÁØ°Ê¾å¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£½îÌ±¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò»È¤¦EV¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬·ÐºÑ¹çÍýÀ¤Ë±è¤Ã¤¿È½ÃÇ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â²½ÀÐÇ³ÎÁ¤¬À¸¤»Ä¤ëÌ¤Íè¤â¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏCO2²ó¼ýÁõÃÖ¤Ë¤è¤ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤Ê¤ë°ìÎã¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¥Þ¥Ä¥À¤¬Å¸¼¨¤·¤¿CO2²ó¼ýÁõÃÖ¤À¡£¥Þ¥Ä¥À¤ÎCO2²ó¼ýÁõÃÖ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç20¡óÄøÅÙ¤Î²ó¼ýÎ¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢ÇÓ¥¬¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëCO2¤ò90¡ó°Ê¾å²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°Â²Á¤Ê²½ÀÐÇ³ÎÁ¤òÇ³¤ä¤¹¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢EU¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¯Æâ¤Ë½¸¤á¤¿CO2¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ê¤É¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ìî¿´Åª¤ÊÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î¾ÃÈñ¤¬¸º¤ê¡¢¼ù»é¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥Ê¥Õ¥µ¤Î¶¡µëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢CO2²ó¼ýÁõÃÖ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢CO2²ó¼ýÁõÃÖ¤â¤è¤Û¤É°Â²Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢½îÌ±¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤À¤í¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢½îÌ±¤Ï°Â²Á¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ÊEV¤Ë¥·¥Õ¥È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢ÉÙÍµÁØ¤À¤±¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÌ¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥óÇÉ¤Î¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬EU¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½îÌ±¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ò°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£