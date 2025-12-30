元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。韓国発のガールズグループ「aespa（エスパ）」の中国人メンバー・NINGNING（ニンニン・23）が、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」を、インフルエンザ感染で出場辞退した件について言及した。

ガーシー氏は「オレの私見やから、アンチや反対意見欲しいわけやないから、絡んでくるなと前置きして」としながら「これもネットリンチみたいなもんやろ？」と投げかける。

「こんな若い子が、なんか含みをもってやったとおもえへんし、それによって心身疲労困憊でインフルエンザってゆうて辞退するって。しかも署名してる人らからしたら孫や子供くらいの年齢の子やで？これで満足なん？って思ってしまう。まぁ、十人十色いろんな意見があるとは思うけど。。。」とつづっていた。

NINGNINGは、22年にファン向けアプリで「かわいいランプを買ったよ〜どう？」のコメントとともに、傘の部分が原爆投下の際のキノコ雲を連想させる形のランプの写真を投稿。SNSを中心に物議を醸しており、出場辞退を求める署名活動も行われていた。