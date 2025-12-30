ロシアのプーチン大統領は29日、アメリカのトランプ大統領と電話会談しました。ウクライナがプーチン氏の公邸に無人機攻撃を仕掛けたと主張し、和平交渉に向けた立場を見直すと伝えました。

ロシア側の高官によりますと、プーチン大統領は29日トランプ大統領との電話会談で、ロシア北西部ノブゴロド州にあるプーチン氏の公邸にウクライナが大規模な無人機攻撃を仕掛けたと主張した上で、「無謀なテロ行為には厳しい報復措置をとる」と伝えたということです。

攻撃があったのは、トランプ氏がウクライナのゼレンスキー大統領と会談した直後だとしています。

ロシア側の説明では、トランプ氏は憤慨し、「このような狂気じみた行動は予想できなかった」と話したということです。

プーチン氏は、和平交渉に向けた立場を見直すとも伝えていて、トランプ氏が仲介する和平プロセスにも大きな影響が出そうです。

一方で、ロイター通信によりますと、ゼレンスキー大統領は、ロシア側が主張した攻撃について、「偽りだ」と完全に否定した上で、「ロシアはキーウの政府庁舎へ攻撃の準備を進めている」「アメリカによる和平交渉の進展を妨害しようとしている」と主張しました。