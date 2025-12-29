【「Shadowverse: Worlds Beyond」×アニメ「葬送のフリーレン」コラボ】 12月29日メンテナンス終了後から開催

Cygamesは、Android/iOS/PC用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond」（シャドウバースワールズビヨンド）において、アニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーションを12月29日メンテナンス終了後から開催する。

また、最新カードパック「花酔遊戯」の提供も同日から開始される。

「Shadowverse: Worlds Beyond」×アニメ「葬送のフリーレン」コラボ

「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット合計30枚がもらえるキャンペーンを開催

【開催期間】

12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 2026年1月27日(火) 4時59分

開催期間中に初めてログインした日から8日間、毎日ログインすることで、「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット合計30枚などを獲得できる。

【報酬内容】

1日目：アウラ（リーダースキン、エンブレム、カードスリーブ）

2日目：花酔遊戯カードパックチケット5枚

3日目：蒼空の六竜カードパックチケット5枚

4日目：絶傑の継承者カードパックチケット5枚

5日目：インフィニティ・エボルヴカードパックチケット5枚

6日目：伝説の幕開けカードパックチケット5枚

7日目：花酔遊戯カードパックチケット5枚

8日目：葬送のフリーレン（カードスリーブ）

アニメ「葬送のフリーレン」コラボリーダースキン登場

「葬送のフリーレンコラボ！花酔遊戯カードパック」に封入されている「エクスチェンジチケット」との交換で獲得できるコラボリーダースキンに「フリーレン」、「フェルン」、「シュタルク」が登場する。

※エクスチェンジチケットはカードパック購入で稀に排出する特別なチケットです。キャラクターのリーダースキンセット/カードスタイル＆ホーム背景セット/なりきりセットのいずれかと交換できます。

※カードスタイルとはカードスタイルはデッキに入れているカードの見た目を変更できるアイテムです。

葬送のフリーレンコラボ記念！ デッキプレゼントキャンペーン

【開催期間】

12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 第6弾メンテナンス

アニメ「葬送のフリーレン」とのコラボを記念して、デッキプレゼントキャンペーンが実施される。本キャンペーンでは、全4種の中から好きなデッキを1つ選んで獲得できる。

アニメ「葬送のフリーレン」コラボ記念のお得なセットと新商品販売

アニメ「葬送のフリーレン」コラボの開催と、「花酔遊戯」のリリースを記念して、お得なセットと新商品が登場。「葬送のフリーレンコラボ！購入特典付きカードパックセット」や、アニメ「葬送のフリーレン」の世界観を再現したコラボステージなどが販売される。

そのほか「ヒンメル」や「ゼーリエ」のカードスタイルがもらえるイベントも続々開始予定

・コラボダンジョン

・葬送のフリーレン コラボ記念パークイベント

・週末ロビー大会「新たなる旅路杯」

など、様々なコラボイベントが開催される。

※コラボの詳細は、特設サイトならびに「シャドウバースワールズビヨンド」公式サイトのお知らせ記事で確認できる。

新カードパック「花酔遊戯」が同時リリース！

12月29日のメンテナンス終了後から新カードパック「花酔遊戯」が追加される。「Shadowverse」に登場していたキャラクター「アルカナゴッド」達に加えて、「遊々花神」という新しい勢力が登場する。

カードパックチケット合計10枚がもらえる新弾リリース記念ミッションを開催

【【Shadowverse: Worlds Beyond】第5弾カードパック「花酔遊戯」】

【開催期間】

12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 2026年1月末メンテナンス

開催期間中に初めてログインした日から3日間、毎日追加されるミッションをクリアすることで、「花酔遊戯カードパックチケット」が合計10枚獲得できる。

メインストーリーに「伽藍編」が追加

メインストーリーに「伽藍編」が追加される。

「エース」のリーダースキン付きクリスタルセットなどお得な商品を発売！

エースのリーダースキン付きクリスタルセット

【販売期間】

12月29日(月) メンテナンス終了後 ～

「エース」のリーダースキンを獲得できる「エースのリーダースキン付きクリスタルセット」が販売される。 購入すると、「エース」のリーダースキンに応じたエンブレム、カードスリーブ、称号がセットとして付属する。本セットは、1セット限定で購入可能。

バトルパスシーズン7 開催

【開催期間】

12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 2026年1月末メンテナンス

バトルパスシーズン7では「愛李」のリーダースキンなど豪華報酬が手に入る。

購入特典付き！花酔遊戯カードパックセット

【販売期間】

12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 2026年1月5日(月) 23時59分

「花酔遊戯」のリリースを記念して、「花酔遊戯」10パックに購入特典がついた「花酔遊戯」購入特典付きカードパックセットが販売される。合計10セットまで購入でき、セットの購入数に応じて特典が変化する。

「花酔遊戯」リリース記念！デッキブーストバンドルセット

【販売期間】

12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 第6弾メンテナンス

Cygames WebStore限定でお得にクリスタルを購入できる「『花酔遊戯』リリース記念！デッキブーストバンドルセット」が販売される。本セットは、1セット限定で購入できる。

※各キャンペーン・イベント等の詳細は公式サイトのお知らせ記事をご確認ください。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

(C)Cygames, Inc.