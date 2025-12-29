「シャドバWB」、アニメ「葬送のフリーレン」のコラボが12月29日より開始最新カードパック「花酔遊戯」も登場
Cygamesは、Android/iOS/PC用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond」（シャドウバースワールズビヨンド）において、アニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーションを12月29日メンテナンス終了後から開催する。
また、最新カードパック「花酔遊戯」の提供も同日から開始される。
「Shadowverse: Worlds Beyond」×アニメ「葬送のフリーレン」コラボ
「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット合計30枚がもらえるキャンペーンを開催
【開催期間】
12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 2026年1月27日(火) 4時59分
開催期間中に初めてログインした日から8日間、毎日ログインすることで、「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット合計30枚などを獲得できる。
【報酬内容】
1日目：アウラ（リーダースキン、エンブレム、カードスリーブ）
2日目：花酔遊戯カードパックチケット5枚
3日目：蒼空の六竜カードパックチケット5枚
4日目：絶傑の継承者カードパックチケット5枚
5日目：インフィニティ・エボルヴカードパックチケット5枚
6日目：伝説の幕開けカードパックチケット5枚
7日目：花酔遊戯カードパックチケット5枚
8日目：葬送のフリーレン（カードスリーブ）
アニメ「葬送のフリーレン」コラボリーダースキン登場
「葬送のフリーレンコラボ！花酔遊戯カードパック」に封入されている「エクスチェンジチケット」との交換で獲得できるコラボリーダースキンに「フリーレン」、「フェルン」、「シュタルク」が登場する。
※エクスチェンジチケットはカードパック購入で稀に排出する特別なチケットです。キャラクターのリーダースキンセット/カードスタイル＆ホーム背景セット/なりきりセットのいずれかと交換できます。
※カードスタイルとはカードスタイルはデッキに入れているカードの見た目を変更できるアイテムです。
葬送のフリーレンコラボ記念！ デッキプレゼントキャンペーン
【開催期間】
12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 第6弾メンテナンス
アニメ「葬送のフリーレン」とのコラボを記念して、デッキプレゼントキャンペーンが実施される。本キャンペーンでは、全4種の中から好きなデッキを1つ選んで獲得できる。
アニメ「葬送のフリーレン」コラボ記念のお得なセットと新商品販売
アニメ「葬送のフリーレン」コラボの開催と、「花酔遊戯」のリリースを記念して、お得なセットと新商品が登場。「葬送のフリーレンコラボ！購入特典付きカードパックセット」や、アニメ「葬送のフリーレン」の世界観を再現したコラボステージなどが販売される。
そのほか「ヒンメル」や「ゼーリエ」のカードスタイルがもらえるイベントも続々開始予定
・コラボダンジョン
・葬送のフリーレン コラボ記念パークイベント
・週末ロビー大会「新たなる旅路杯」
など、様々なコラボイベントが開催される。
※コラボの詳細は、特設サイトならびに「シャドウバースワールズビヨンド」公式サイトのお知らせ記事で確認できる。
新カードパック「花酔遊戯」が同時リリース！
12月29日のメンテナンス終了後から新カードパック「花酔遊戯」が追加される。「Shadowverse」に登場していたキャラクター「アルカナゴッド」達に加えて、「遊々花神」という新しい勢力が登場する。【【Shadowverse: Worlds Beyond】第5弾カードパック「花酔遊戯」】
カードパックチケット合計10枚がもらえる新弾リリース記念ミッションを開催
【開催期間】
12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 2026年1月末メンテナンス
開催期間中に初めてログインした日から3日間、毎日追加されるミッションをクリアすることで、「花酔遊戯カードパックチケット」が合計10枚獲得できる。
メインストーリーに「伽藍編」が追加
メインストーリーに「伽藍編」が追加される。
「エース」のリーダースキン付きクリスタルセットなどお得な商品を発売！
エースのリーダースキン付きクリスタルセット
【販売期間】
12月29日(月) メンテナンス終了後 ～
「エース」のリーダースキンを獲得できる「エースのリーダースキン付きクリスタルセット」が販売される。 購入すると、「エース」のリーダースキンに応じたエンブレム、カードスリーブ、称号がセットとして付属する。本セットは、1セット限定で購入可能。
バトルパスシーズン7 開催
【開催期間】
12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 2026年1月末メンテナンス
バトルパスシーズン7では「愛李」のリーダースキンなど豪華報酬が手に入る。
購入特典付き！花酔遊戯カードパックセット
【販売期間】
12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 2026年1月5日(月) 23時59分
「花酔遊戯」のリリースを記念して、「花酔遊戯」10パックに購入特典がついた「花酔遊戯」購入特典付きカードパックセットが販売される。合計10セットまで購入でき、セットの購入数に応じて特典が変化する。
「花酔遊戯」リリース記念！デッキブーストバンドルセット
【販売期間】
12月29日(月) メンテナンス終了後 ～ 第6弾メンテナンス
Cygames WebStore限定でお得にクリスタルを購入できる「『花酔遊戯』リリース記念！デッキブーストバンドルセット」が販売される。本セットは、1セット限定で購入できる。
※各キャンペーン・イベント等の詳細は公式サイトのお知らせ記事をご確認ください。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C)Cygames, Inc.