【リカちゃん】新シリーズ「ぷちリカちゃん」第1弾はサンリオ＆ナルミヤとコラボレーション！
タカラトミーの着せ替え人形「リカちゃん」の新シリーズとして、約7センチサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズを2026年2月から展開する。
1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきた。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた⼤人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身の SNS も⼤きな話題となっている。
そんな「リカちゃん」のミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズ、第1弾として「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」（6種）と「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」（6種）が、2026年2月14日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、コンビニエンス
ストア、雑貨店、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。本商品は順次海外でも発売を予定している。
「ぷちリカちゃん」は約7センチサイズのミニドール（通常の「リカちゃん」の約1／３サイズ）で、集めて・飾って・持ち歩いて楽しめる新シリーズだ。植毛された髪の毛、左を向いた瞳など、通常のリカちゃんの特徴を取り入れ、洋服の着脱も可能。どの種類が入っているか開けてみるまで分からないミステリーボックス仕様で、日本だけでなく世界でも人気の要素を取り入れました。ポーチに入れてカスタマイズしたり、旅行先やお出かけ先で写真を撮ったり、ストラップをつけてバッグに取り付けたり、それぞれの工夫で楽しむことができるアイテム。
第1弾は、世界中で愛されているサンリオと、 ”平成女児” のキーワードでも注目を集めるナルミヤ・インターナショナル、それぞれのキャラクターとコラボレーションした「ぷちリカちゃん」が展開される。各6種のラインアップで、思わず集
めたくなる可愛さだ。
「ぷちリカちゃん」の展開に、今後も要注目！
（C） ＴＯＭＹ （C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660318）
（C） ＴＯＭＹ （C）NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．
